Mike Verweij hekelt ‘uitvinder’: ‘Dit doe je niet met zijn staat van dienst’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 20:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:48

Dat Jasper Cillessen voorlopig genoegen moet nemen met een reserverol bij NEC, wekt verbazing bij Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zou trainer Rogier Meijer een voorbeeld moeten nemen aan Arne Slot, die de weer fitte Justin Bijlow direct weer een basisplaats geeft bij Feyenoord. Cillessen is ook weer fit, maar moet dit weekeinde tegen Almere City FC plaatsmaken voor concurrent Robin Roefs.

"Ik denk dat de trainer (Meijer, red.) hier echt geen goede beurt mee maakt", analyseert Driessen vrijdag de keeperssituatie bij NEC in de Kick-off-podcast. "Want het was echt niet dat die jongen (Roefs, red.) niet te passeren viel." Roefs incasseerde vier doelpunten in twee Eredivisie-wedstrijden van NEC sinds het geblesseerd wegvallen van Cillessen in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op 23 september.

"En Cillessen heeft zich vaak genoeg bewezen, dat hij inderdaad niet te passeren viel", neemt Driessen het op voor de door Meijer gepasseerde doelman. "Maar als je dan ziet hoe Slot er bij Feyenoord mee omgaat, met de terugkeer van Bijlow. De nummer een en twee staan daar gewoon vast."

"En dat had bij NEC, en zeker met iemand van het statuur van Cillessen, ook zo gemoeten. En dan heeft hij weleens onder een bal door gedoken. Maar ik heb deze jongen (Roefs, red.) ook weleens onder een bal door zien duiken, in de laatste minuten tegen Vitesse (dat in de slotfase tweemaal scoorde in de met 1-3 gewonnen derby, red.). Ja, ik begrijp het niet zo goed."

"Dat zegt wel iets over de status van Slot en de status van Rogier Meijer", mengt collega Mike Verweij zich in de discussie. "Dat is wat mij betreft net zo'n uitvinder als Sjors Ultee", verwijst hij naar de onlangs bij SC Cambuur ontslagen coach. "Dit soort dingen doe je gewoon niet, zeker niet met iemand met de staat van dienst van Jasper Cillessen. Hij is fit of niet, en als hij fit is, moet je hem gewoon opstellen."

Uitleg Meijer

Meijer legde vrijdag aan De Gelderlander uit waarom Cillessen op de bank zit tegen Almere City. "Jasper heeft alleen deze week meegetraind. Hij moet eerst wat meer ritme opdoen op de training en dan kijken we verder. Omdat Roefs de afgelopen weken goed heeft gekeept, is de keuze ook wat makkelijker om hem wat langer de tijd te geven. Ik heb ook vertrouwen in hem. Jasper accepteerde mijn beslissing”, aldus de NEC-trainer.

De twintigjarige Roefs stond als vervanger van Cillessen dus onder de lat in het restant van de wedstrijd tegen FC Utrecht, en in de duels met Vitesse (1-3) en sc Heerenveen (1-1). Ondanks dat hij in die laatste twee duels niet de nul wist te houden, maakte hij dus wel een goede indruk.