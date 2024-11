Mika Godts mist in ieder geval de komende zes wedstrijden van Ajax

Mika Godts ligt minstens een maand uit de roulatie bij Ajax, zo melden Tim van Duijn en Lentin Goodijk donderdag namens Voetbal International. Hoe lang de Belg precies uit de roulatie ligt moeten scans verder uitwijzen, maar volgens de clubwatchers mist de aanvaller in elk geval de komende zes wedstrijden.

De Belgische flankspeler is een belangrijke kracht in het elftal van trainer Francesco Farioli. Zijn gemis is een hard gelag voor de Italiaanse oefenmeester, die op de linksbuitenpositie weinig overige smaken heeft. Volgens VI heeft de aanvaller een scheurtje in zijn hamstring.

In het duel met FC Twente (2-2) ging het mis voor Godts, die plots met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn hamstring greep. Farioli moest onmiddellijk puzzelen en koos ervoor om Chuba Akpom naar de linkerflank te dirigeren.

"Daags na de 2-2 tegen Twente werd Godts medisch getest en nu blijkt dat hij voorlopig niet inzetbaar is", schrijft het wekelijkse voetbalmagazine. Het blad duidt de ernst van de blessure niet in een specifiek aantal weken, maar voorspelt dat hij in elk geval een maand in de lappenmand ligt.

"De situatie van Godts zal wekelijks worden bekeken, maar de wedstrijden tegen PEC Zwolle, Real Sociedad, NEC, FC Utrecht, AZ en Lazio (12 december, red.) zullen zeer waarschijnlijk aan hem voorbij gaan." Als Farioli geen risico durft te nemen met zijn aanvaller, is ook een terugkeer pas na de winterstop een reële optie. Ajax speelt voor de winterstop daarna nog tegen Almere City, Telstar (beker) en Sparta.

Omdat Steven Bergwijn en Carlos Forbs in het slot van de zomerse transfermarkt vertrokken, is de spoeling op de linkerflank behoorlijk dun. Kamaldeen Sulemana moest het gat daar opvullen, maar hij werd niet tijdig geregistreerd en zodoende viel zijn komst in het water.

"De verwachting is dat Farioli het gemis van Godts tackelt door te schuiven met spelers", doelt VI op bijvoorbeeld de nieuwe positie voor Akpom. In de jeugd heeft Ajax onder anderen nog Jaydon Banel, Christian Rasmussen en Jan Faberski lopen voor de flankposities.

Sowieso zal Alex Kroes in de winterperiode een nieuwe linkerspits willen aantrekken. De negentienjarige aanvaller moest dit seizoen al twintig keer opdraven, zij het in sommige duels ook als wisselspeler. Daarin was de Belg zes keer trefzeker en gaf hij vijf keer de assist.