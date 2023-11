‘Mijn vriendschappelijke relatie met Stefan de Vrij is kapotgemaakt’

Donderdag, 30 november 2023 om 15:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:16

SEG-directeur Kees Vos baalt dat zijn relatie met Stefan de Vrij op de klippen is gelopen, zo stelt hij in een interview in Het Parool. De centrale verdediger van Internazionale is al tijden in een juridisch proces verwikkeld geraakt tegen zijn voormalige zaakwaarnemer, die in zijn ogen niet transparant is geweest bij zijn overgang naar Internazionale.

De Vrij eist een commissie terug die SEG ontving bij zijn transfer van Lazio naar Internazionale in 2018, plus een salarisverhoging met terugwerkende kracht. SEG ontkent de beschuldigingen van de Oranje-international en vindt de claim ongefundeerd.

“Ik heb er moeite mee dat de vriendschappelijke relatie tussen Stefan de Vrij en mij kapot is gemaakt,” zegt Vos in gesprek met Het Parool. "Het is pijnlijk dat er vele onwaarheden zijn gebruikt in de rechtszaak vorig jaar. Ondanks herhaalde pogingen heb ik nooit meer de kans gekregen om een normaal gesprek met De Vrij te voeren en dat vind ik jammer."

De Vrij dacht dat SEG voor hem optrad, maar SEG stelde vorig jaar al dat de verdediger zelf onderhandelde met Lazio en ‘diverse andere clubs’, zonder een akkoord te bereiken. Nadat een vertrek bij Lazio onvermijdelijk werd, dirigeerden zijn zaakwaarnemers De Vrij langzaamaan richting Inter.

"De rechtbank gaat voorbij aan het feit dat De Vrij nota bene heeft getekend dat SEG voor Inter optrad", stelt Vos. "Het is in Italië gebruikelijk dat agenten de aankopende club vertegenwoordigen. Dat gebeurt daar bij zeker negentig procent van de transfers."

De Vrij zei dat hij niet wist dat SEG niet namens hem optrad. "Hij wist alles: de hoogte van de commissie en dat we namens Inter optraden. Ook van die twee miljoen. Hij heeft de rechtbank voorgelogen toen hij zei dat hij dat niet wist", is Vos snoeihard.

"Dat is nogal een uitspraak die ik voor mijn rekening neem, ja, dat weet ik. Ik werk met grote clubs, trainers en spelers. Real Madrid, Manchester United, Erik ten Hag, Josep Guardiola, Daley Blind, Robin van Persie. Die vertrouwen mij. Dus ik spreek niet lichtzinnig, maar ik spreek de waarheid."