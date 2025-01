'Mijn gevoel na 15 duels hier? Als ik een Nederlandse verdediger aanraak, gaat-ie huilen...'

RKC Waalwijk kwam woensdagavond net tekort in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht (1-2). De Waalwijkers zagen in de slotfase een rake gelijkmaker afgekeurd worden. Oskar Zawada, die bij dat moment werd teruggefloten vanwege een vermeende overtreding, is daar na afloop woedend over.

RKC dacht in de 86ste minuut terug op gelijke hoogte te komen via Chris Lokesa, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een duwfout van Zawada op Mike van der Hoorn. Utrecht won daardoor met 1-2.

Zawada beklaagt zich na afloop voor de camera van ESPN. "Ik duelleer gewoon met de verdediger om de bal", aldus de aanvoerder van RKC. "Het gevoel dat ik krijg in Nederland is: als de verdedigers mij hard aanpakken, dan is het geen overtreding. Ik huil niet, ik speel door. Als ik de Nederlandse spelers aanraak, gaan ze huilen."

"Soms heb ik het gevoel dat ik hele makkelijke overtredingen tegen krijg van scheidsrechters, en dat ze het niet toelaten als ik als aanvaller hard speel. Dat is het gevoel dat ik heb."

Zawada beoordeelt het moment met Van der Hoorn als fifty fifty. "Hij kan hier fluiten, dat snap ik, maar hij kan het in mijn ogen ook laten gaan. Acht van de tien keer krijg ik hem tegen, weet je wel."

Zawada speelt sinds afgelopen zomer voor RKC en trekt een voorlopige conclusie. "Als ik geduwd word, dan mag dat altijd. Dit is het gevoel dat ik heb na vijftien wedstrijden hier in Nederland. Ik klaag niet, ik vertel gewoon wat ik voel."

Kees Luijckx, die als analist voor ESPN aanwezig is bij het duel, begrijpt de beslissing van Jeroen Manschot om het doelpunt af te keuren. "In mijn ogen was het wel een overtreding. Ik snap de scheidsrechter in dit geval", aldus Luijckx.