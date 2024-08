Michiel Kramer heeft vrijdagavond bij zijn rentree voor RKC Waalwijk een absurde overtreding gemaakt. De 35-jarige spits kwam tegen AZ zes seconden na zijn entree met een doelbewuste elleboogstoot in het gezicht van Seiya Maikuma. Daarvoor kreeg Kramer geel, maar in de 73ste minuut ontving de aanvaller alsnog een directe rode kaart, ditmaal vanwege een klap in het gezicht bij Peer Koopmeiners.

Kramer viel direct na rust in. De aanvaller had bij een lange bal in zijn richting enkel oog voor de rechtsback van AZ, die een harde elleboog tegen het hoofd geplant kreeg.

Scheidsrechter Rob Dieperink toonde direct een gele kaart aan Kramer, die daarmee heel goed wegkwam. De VAR, Jannick van der Laan, bekeek de beelden, maar haalde Dieperink niet naar de kant om de beelden nog eens te bekijken.

"Bij Kramer is controverse nooit ver weg", zegt ESPN-commentator Sjors Blaauw. "Misschien doet hij het om een beetje het vuurtje op te stoken."

Als Blaauw de beelden nog eens ziet, komt de verslaggever met een harder oordeel. "Kramer heeft alleen maar oog voor Maikuma. Dit is gewoon rood! Dit is gewoon rood. Wat een onprofessionele actie van Michiel Kramer."

Druk op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

"Als je hier al geen rode kaart meer voor geeft...", verzucht Blaauw. "Dit is gewoon rood."

Kramer pakte ruim een kwartier voor tijd alsnog een directe rode kaart. Ditmaal deelde de ex-Feyenoorder bij een kopduel een klap in het gezicht uit bij Koopmeiners. Scheidsrechter Dieperink werd nu wél naar de kant gehaald door de VAR en kwam vervolgens zonder twijfel met een rode kaart.

Kramer werd deze week in genade aangenomen bij RKC, nadat hij vorige week tegen Go Ahead Eagles (2-0 verlies) een disciplinaire straf uitzat. De spits werd uit de selectie gezet nadat hij van het trainingsveld was gelopen. Kramer weigerde vijftien minuten aan loopwerk te verrichten, zoals de fysiektrainer eiste.