Michiel Kramer legt uit waarom hij Mohammed Ihattaren de cruciale penalty liet nemen

Michiel Kramer heeft vrijdagavond voor de camera van ESPN verteld waarom hij teamgenoot Mohamed Ihattaren de belangrijke strafschop liet nemen tegen sc Heerenveen (1-1). De ervaren spits van RKC Waalwijk wilde zijn jongere teamgenoot een ‘klein steuntje in de rug’ geven.

Commentator Leo Oldenburger wees Kramer er na afloop op dat hij een sociaal mens is. “Dat ben ik inderdaad wel. Dat klopt”, reageerde de spraakmakende spits, die in het verleden onder meer speelde voor Feyenoord en ADO Den Haag.

Van Kramer is bekend dat hij zich achter de schermen veel inzet voor gehandicapten-voetbal. Toch gaat het vaak ook over de fratsen die hij binnen de lijnen uithaalt, evenals zijn uitgesproken interviews.

Kramer vindt het te veel eer om een 'sociaal mens' te worden genoemd door zijn actie van vrijdag. “Omdat ik een bal afgeef, valt dat op?” Vervolgens legt de routinier uit waarom hij Ihattaren de penalty liet nemen. “Ik vind dat je het grotere plaatje moet zien. Zo heb ik ernaar gekeken. Mo is van een hele verre reis gekomen...”

Kramer geeft meer details over de huidige fysieke status van Ihattaren. “Hij is nog steeds bezig om fitter te worden en van waarde te zijn voor RKC. Daar werkt hij hartstikke hard voor.”

“Door dit gebaar hoop ik dat hij steeds fitter en belangrijker wordt. Een klein steuntje in de rug. Daarin moet ik het zelf niet groter maken. Het is niet meer dan normaal dat ik die bal geef”, aldus Kramer.

Kramer verwacht nog veel van Ihattaren dit seizoen. “We hebben hem hard nodig om in de Eredivisie te blijven. Hopelijk is dit een zet in de rug, want een fitte Mo is voor een club als RKC een absolute topversterking. Dit moet hem helpen, dan gaan wij er profijt van hebben.”