Michiel Kramer komt met twijfelachtige verklaring voor manier van juichen

Zondag, 20 augustus 2023 om 19:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:00

Michiel Kramer maakte naar eigen zeggen geen obsceen gebaar na zijn benutte strafschop van zondag tegen AZ (1-3 nederlaag). De spits van RKC Waalwijk wil het opmerkelijke moment in de slotfase van de eerste helft sowieso liever niet uitgebreid analyseren en verwijst naar wat hij van supporters op de tribune allemaal naar zijn hoofd krijgt geslingerd. Analist Gertjan Verbeek gebruikte in de rust nog de woorden 'stuitend' en 'absurd' na het zien van de actie van Kramer.

"Het zag er voor ons uit alsof je een soort suggestief gebaar maakte. Was dat ook zo?", zo opent verslaggever Cristian Willaert van ESPN na afloop zijn gesprek met Kramer. "Een flesje champagne", antwoordt de RKC-spits met een kwinkslag. "Champagne?" reageert Willaert enigszins verbaasd. "Champagne ja, die eruit ging", herhaalt Kramer vervolgens. "Dat is toch geen Champagne, Michiel?", werpt Willaert op na het zien van de beelden. "Je wil er verder niets over zeggen?" De doelpuntenmaker reageert daar direct op. "Nee joh, anders gaan we dat weer krijgen, alsjeblieft niet."

Het veelbesproken gebaar dat Michiel Kramer maakte.

"Luister, ik ga eerlijk zeggen wat wij dachten. Het lijkt op een ander gebaar", is Willaert niet van plan om het onderwerp voortijdig af te kappen. "Ik snap het, maar weet je ook wat wij allemaal te horen krijgen van de supporters?", antwoordt Kramer ter zelfverdediging. "Dat is niet goed te praten, maar toch moet je als professional ervoor zorgen dat je supporters geen ammunitie geeft", countert de verslaggever. Kramer heeft duidelijk geen zin in een uitgebreide analyse van zijn gedrag na het doelpunt tegen AZ. "Een flesje champagne", klinkt het nogmaals, waarna de spits handen schudt met Willaert en Verbeek, die ondanks zijn felle kritiek rustig blijft tijdens het interview met Kramer.

De analist laat nadat Kramer is weggelopen nogmaals duidelijk weten hoe hij denkt over de boomlange aanvaller van RKC. "Het is onvolwassen en dit antwoord is ook onvolwassen. Zeg dan gewoon dat het stom is. Dit weet je met uitsupporters, maar je moet ze niet provoceren. Daar heeft RKC en het voetbal in zijn algemeen geen baat bij. Ik weet wel dat hij daar misschien geen boodschap aan heeft, maar ik heb altijd geleerd dat schelden geen zeer doet. En je weet dat supporters proberen je van je stuk te brengen. En zeker voor je eigen publiek moet je dat niet doen", aldus Verbeek.

Gertjan Verbeek spreekt schande van het obscene gebaar van Michiel Kramer.

Verbeek vernietigend in de rust

Verbeek deelde in de rust al een zware onvoldoende uit aan Kramer. "Waarom doe je dit? Waarom provoceer je? Je schiet hem (de penalty, red.) goed binnen en je staat 1-0 voor. Tegenover een vak met mensen met kinderen. Het is weer een actie van Kramer die je moet veroordelen. Het is gewoon bij het belachelijke af. Je provoceert de tegenpartij en waarom. Ik vind het stuitend van hem. Voor mijn part haal je hem als trainer van het veld af. Hij heeft een voorbeeldfunctie, dus houd daar nou eens mee op. Leg het niet altijd bij de supporters neer en daag ze niet uit. Dat heeft geen zin, gedraag je op een fatsoenlijke manier. En juich op een normale manier. Het is absurd, ik heb er geen woorden voor. Laten we het maar ergens anders over hebben", foeterde de oud-trainer.