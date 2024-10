Michael Reiziger maakt voorselectie Jong Oranje bekend: één naam valt op

Michael Reiziger heeft de voorlopige selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. De bondscoach heeft onder anderen Lennard Hartjes op de lijst gezet. Verder bestaat de voorlopige selectie grotendeels uit de gebruikelijke namen. Kenneth Taylor zat er eerder deze maand nog bij, maar staat nu op de voorlopige lijst van het grote Oranje. De definitieve selectie wordt op vrijdag 8 november bekendgemaakt.

Jong Oranje oefent in november tegen de beloften van Slowakije, het land waar het EK van 2025 wordt georganiseerd, en Engeland. Reiziger en zijn team nemen het op donderdag 14 november op tegen Slowakije (uit), terwijl the Three Lions vier dagen later op bezoek komen in Almere.

De oudste beloften van Nederland kenden een uiterst succesvolle EK-kwalificatiereeks met tien overwinningen in tien wedstrijden. Alleen het Onder 21-team van Spanje, Portugal en Duitsland deed dat ooit eerder.

Hartjes staat na lange tijd weer eens op de voorlopige lijst van Jong Oranje. De 21-jarige middenvelder verliet Feyenoord deze zomer voor stadgenoot Excelsior en is daar een vaste waarde. Hartjes stond tot dusver in elke competitiewedstrijd van de Rotterdammers in de basis.

De traditionele topclubs worden op de voorlopige lijst vertegenwoordigd door Youri Baas, Kian Fitz-Jim, Devyne Rensch (allen Ajax), Antoni Milambo, Gjivai Zechiël (beiden Feyenoord) en Ryan Flamingo (PSV).

Voorselectie Jong Oranje

Doelmannen: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Dani van den Heuvel (Club Brugge), Calvin Raatsie (Excelsior), Robin Roefs (NEC).



Verdedigers: Youri Baas (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Max Bruns (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Maxim Dekker (AZ), Denso Kasius (AZ), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Rav van den Berg (Middlesbrough).

Middenvelders: Kian Fitz-Jim (Ajax), Lennard Hartjes (Excelsior), Youri Regeer (FC Twente), Antoni Milambo (Feyenoord), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven)

Aanvallers: Ruben van Bommel (AZ), Ernest Poku (AZ), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), Sontje Hansen (NEC), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Milan Manhoef (Stoke City).