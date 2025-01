'Met conflict vertrokken PSV-talent tekent luttele maanden later bij Ajax'

Aymn Badaoui begon het seizoen nog in de PSV-opleiding, maar de veertienjarige middenvelder annex linksbuiten is vanaf heden ten dage te aanschouwen op Sportpark De Toekomst. Ajax heeft het talent aan de opleiding toegevoegd na een succesvolle stageperiode in Amsterdam, zo weet Ajax Showtime.

Eerder dit seizoen nam PSV naar aanleiding van een conflict afscheid van Badaoui. Daarna zat hij een tijd zonder club.

Ajax biedt nu een uitkomst. Echter, omdat jeugdspelers in een seizoen niet van club mogen wisselen, is de jongeling in Amsterdam voorlopig veroordeeld tot louter trainingen en oefenwedstrijden, en moet Badaoui de 'echte' wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

Gelukkig voor de dribbelaar spelen de Ajax-jeugdteams 'vrijwel iedere dinsdag' oefenwedstrijden. "De intensiteit van die wedstrijden ligt weliswaar vaak lager dan bij competitiewedstrijden, maar het zal Badaoui wel helpen om wedstrijdritme te behouden", valt er te lezen bij Ajax Showtime.

Badaoui sluit aan bij Ajax als gevolg van een succesvolle stageperiode. In december deed hij mee bij een wedstrijd van de Onder 16 van de Amsterdammers, waarin hij het een helft mocht opnemen tegen de leeftijdsgenoten van Borussia Dortmund.

Vermoedelijk sluit Badaoui aan bij het Onder 15-elftal van Ajax, het team waar hij op basis van zijn leeftijd - hij werd geboren in 2010 - thuishoort. Bij die ploeg staat Rik Verhage aan het roer als hoofdtrainer.

Het Amsterdamse medium beschrijft Badaoui als een speler die gretig is voor de goal en over een goede techniek en dribbel beschikt. "Hij heeft het vermogen om medespelers weg te steken, en komt makkelijk vrij tussen de linies. Zijn houding in het veld wordt genoemd als verbeterpunt."