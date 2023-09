Messi ziet Inter Miami vanaf tribune naast tweede prijs van seizoen grijpen

Donderdag, 28 september 2023 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:32

Inter Miami heeft in de nacht van woensdag op donderdag geen beslag weten te leggen op de US Open Club. De club van David Beckham had tegen Houston Dynamo de mogelijkheid om de tweede prijs van het seizoen te pakken, maar slaagde daar niet in. Zonder Lionel Messi en Jordi Alba, die vanwege een blessure moesten toekijken, eindigde het duel in 2-1.

Inter Miami verzekerde zich eerder dit seizoen van de Leagues Cup en had met de US Open Cup de twee prijs kunnen toevoegen aan het palmares. Het was echter Houston Dynamo dat halverwege de eerste helft de leiding greep via Griffin Dorsey. De middenvelder stoomde op aan de rechterkant en haalde verwoestend uit in de korte hoek: 0-1.

Miami, dat wel aantrad met Sergio Busquets, zette daar bijzonder weinig tegenover en moest tien minuten voor rust zelfs de 0-2 slikken. Na een overtreding van DeAndre Yedlin ging de bal op de stip, waarna het buitenkansje werd benut door Amine Bassi. Protesten van onder meer Busquets brachten scheidsrechter Freemon niet op andere gedachten.

In de tweede helft liet Miami een ander gezicht zien en werd het al snel gevaarlijk via Benjamin Cremaschi. De middenvelder schoot echter hoog over van een meter of twintig. Ook een tweede inzet van de Amerikaan kon niet tot treffer worden gepromoveerd. Bij de derde poging, een schot van dichtbij van invaller Josef Martinez, was het wel raak, maar die treffer kwam te laat.