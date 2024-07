Memphis genoemd als opvallendste speler van het Nederlands elftal na nederlaag: ‘En niet alleen vanwege zijn hoofdband’

De verloren wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk (2-3) wordt logischerwijs ook in de buitenlandse media uitvoerig behandeld. De manschappen van Ronald Koeman vochten zich twee keer terug van een achterstand, maar kwamen uiteindelijk alsnog tekort en eindigden daardoor op de derde plaats in de poule. “Het was knuffelrock tegen heavy metal. Van die lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull”, schrijft Het Laatste Nieuws.

“Nederland staat meestal bekend om zijn soepele aanvalsspel, maar in plaats daarvan was het Oostenrijk dat met tempo en precisie speelde met hun constante loopacties en beweging, waardoor ze de tegenstanders vaak in posities brachten waar ze niet wilden zijn”, aldus de BBC.

“Het grotendeels ondermaatse optreden kan wellicht komen doordat Oranje al wist dat ze doorwaren naar de laatste zestien, maar afgezien van een kwartier na rust miste Nederland de honger en wil die bij Oostenrijk wel aanwezig was”, gaat de Britse omroep verder.

Journalisten van The Athletic wisten niet wat ze zagen in Berlijn. “We hebben de laatste tijd al wat verrassingen gezien in het Nederlandse voetbal – de neergang van Ajax in eigen land voorop – maar dit resultaat hoort in dat rijtje thuis. Oostenrijk was net zo goed als dat Nederland slecht was.”

Het Britse medium wijst Memphis Depay aan als meest opvallende speler aan Nederlandse zijde. “En niet alleen vanwege zijn flitsende hoofdband. De spits is nog maar vier doelpunten verwijderd van Robin van Persie, de topscorer van Oranje met vijftig goals. Depay’s spel als aanspeelpunt was een zeldzaam positief punt in een verder wisselvallig optreden van de ploeg van Koeman.”

Ook Het Laatste Nieuws laat zijn licht schijnen op de prestatie van het Nederlands elftal. “Het was knuffelrock tegen heavy metal. Van die lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull.” De Belgische krant wijst naar ‘een ijkpunt in de Nederlandse voetbalgeschiedenis’. “Ajax – RB Salzburg in 2014. Ajax was ambitieus, mikte misplaatst op de eindwinst van de Europa League, maar kreeg voetballes. Het werd 0-3.”

“Niemand die dat pak slaag had zien aankomen, maar het zette wel het een en ander in gang. Grote vragen werden gesteld. Zijn we wel zo goed als we zelf denken? Zijn onze ideeën achterhaald? Hoe moet het verder?” De Belgen denken dat ‘dezelfde vragen de komende dagen zullen rondzingen bij Oranje’. Ook het optreden van Joey Veerman wordt behandeld. “Hij is een geweldige speler in de Eredivisie, maar als er een hogere handelingssnelheid vereist is lijkt zijn computer te haperen.”

Het Duitse Bild zag ‘de beste EK-wedstrijd tot nu toe’, terwijl ook Kicker beschrijft hoe Oranje al zeker was van de achtste finale. Laatstgenoemd medium zag een ‘evenwichtig’ duel tussen Nederland en Oostenrijk.

