Memphis Depay mist grote kans bij officieel debuut voor Corinthians maar wint wél

Memphis Depay heeft zaterdagavond Nederlandse tijd zijn officiële debuut gemaakt voor Corinthians. De aanvaller viel in de 68ste minuut van de competitiewedstrijd tegen Atlético Club Goianiense in en kreeg één grote kans, maar wist die niet te verzilveren. Gelukkig voor Memphis won Corinthians de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel ruimschoots met 3-0.

Memphis wist voordat hij recent tekende bij Corinthians dat zijn nieuwe ploeg in degradatieproblemen verkeert in de Braziliaanse Série A. Corinthians wist zaterdag dat het moest winnen van de nummer twintig om de kansen op lijfsbehoud reëel te houden en slaagde daar dus in. Corinthians staat nu zeventiende en moet één plek omhoog om veilig te zijn. De ploegen staan onderin de competitie allemaal dicht bij elkaar.

De eerste helft in het degradatieduel was van laag niveau. De thuisploeg wist in blessuretijd op 1-0 te komen via een hoekschop, die werd binnengekopt door Angel Romero.

De aanvaller tekende in de 55ste minuut ook voor de 2-0, door een lage voorzet van Yuri Alberto via de onderkant van de lat binnen te vlammen. Kort daarna maakte Memphis zijn opwachting.

Memphis was duidelijk gebrand op een doelpunt bij zijn debuut. De ex-PSV'er zag zijn eerste schotkans in de 76ste minuut stranden in het blok van zijn tegenstander.

Even later volgde de grote mogelijkheid waar Memphis naar op zoek was. De aanvaller werd bij de tweede paal in vrijheid bereikt en probeerde van dichtbij met links af te ronden. Memphis stuitte echter op een voet van doelman Pedro Rangel.

Bij de 3-0 die even later geproduceerd werd door Corinthians was Memphis niet betrokken. Rodrigo Garro rondde de aanval door de as van het veld af met een hard schot.