Memphis Depay reist af naar Ghana, speelt potje straatvoetbal en neemt video op met Braziliaanse artiest

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die even terug is in Ghana.

De dertigjarige spits van Corinthians geniet momenteel van zijn vakantie. Depay reist regelmatig af naar Ghana, het land waar zijn vader vandaan komt. Op beelden is te zien dat de rechtspoot een potje voetbal speelt op straat.

Depay nam ook nog een video op met de Braziliaanse artiest MC Hariel. De spits heeft in het verleden al vaker een rapnummer uitgebracht en de volgende is dus wellicht weer onderweg.

Depay doet veel werk in Ghana voor zijn goede doel The Memphis Foundation.