Memphis Depay mag transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid

Memphis Depay kan komende zomer transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid, zo schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagmiddag via X. Volgens de Italiaanse journalist hebben de Nederlandse superster en Madrileense grootmacht ervoor gekozen om een automatische contractverlenging niet door te zetten, waardoor hij gratis op te pikken is.

Zodoende kiest Atlético Madrid ervoor om Memphis, een van de grootverdieners in de selectie, een transfervrije status te gunnen. Dat maakt de dertigjarige aanvaller uit Moordrecht een stuk interessanter voor geïnteresseerde clubs.

Volgens Transfermarkt is Memphis nog altijd 12 miljoen euro waard, maar clubs kunnen de negentigvoudig international van Oranje dus transfervrij aan hun selectie toevoegen. Of Memphis openstaat voor een terugkeer naar Nederland is vooralsnog onbekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt zich direct na de berichtgeving van Romano op X met informatie over PSV. “Memphis Depay is per direct transfervrij. PSV was de afgelopen jaren geïnteresseerd en heeft het in ieder geval een keer geprobeerd. Over deze zomer heb ik nog geen info.”

Dit seizoen kwam Memphis tot dusver 1.202 speelminuten in actie, verdeeld over 31 optredens. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en twee assists. De Madrileense topclub heeft inmiddels geaccepteerd dat hij geen transfersom zal opleveren, maar wil met zijn vertrek vooral ruimte maken in het salarisbudget

Hoogstwaarschijnlijk gaat Memphis na het EK met Nederland dus een nieuwe club aan zijn cv toevoegen. De sterspeler van Oranje brak door bij PSV, om vervolgens niet te slagen in het rood van Manchester United. Bij Olympique Lyon wist Memphis zich volledig te herpakken, waardoor hij zich de afgelopen drie seizoenen mocht laten zien in de top van LaLiga bij Barça en Atlético Madrid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties