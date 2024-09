Memphis Depay maakt nu al tongen los in Brazilië: 'Hij is hier het grootste gespreksonderwerp'

Memphis Depay heeft nog niet voor Corinthians getekend, maar maakt nu al de tongen los in Brazilië. De komst van de Oranje-spits betekent veel voor het voetbal in dat land, zo vertelt ESPN-verslaggever Francisco De Laurentiis.

De komst van Memphis lijkt een kwestie van tijd te zijn. De aanvaller heeft volgend Zuid-Amerikaanse media een persoonlijk akkoord bereikt met de club en gaat, als hij de medische keuring doorstaat, een tweejarig contract tekenen bij de gevallen Braziliaanse topclub.

"Als je nu ESPN Brazilië kijkt, hebben we het over Memphis Depay. Als je het kanaal verandert naar onze concurrenten, hebben ze het over Memphis Depay. Op Instagram heeft iedereen het over Memphis Depay. Het is hier het grootste gespreksonderwerp. Onder journalisten, Corinthians-fans en ook voor andere fans”, maakt De Laurentiis duidelijk.

“Het is gekkenhuis. In Brazilië houden we van Football Manager-transfers, wanneer buitenlandse spelers in Brazilië komen spelen. De laatste jaren hebben we er veel van gehad. Zoals Luis Suárez naar Grêmio en James Rodríguez naar São Paolo.”

“Nu Memphis Depay. Brazilianen houden van dat soort transfers. Hij is een bekende naam hier. Niet zoals Robin van Persie of Arjen Robben, maar Memphis Depay is hier wel bekend."

Corinthians staat slechts zeventiende in de twintig ploegen tellende Série A, met 25 punten. De ploeg van trainer Ramón Díaz scoorde tot op heden slechts 22 keer in 25 duels. Slechts twee ploegen, Atlético Clube Goianiense en Fluminense, doen het wat dat betreft nog slechter.

De verwachtingen rondom Memphis zijn dan ook torenhoog. “Hij zal waarschijnlijk het meeste verdienen van alle spelers in Brazilië. Maar als oud-speler van Manchester United, FC Barcelona en vele andere clubs, is dit het salaris.”

“Corinthians is één van de grootste clubs in Brazilië, met de grootste omzet, maar het is een groot bedrag. Ze hebben nu echt een grote naam nodig. Daarvoor doen ze deze opoffering, om het beter te doen op het veld. We zullen zien of het geld goed is besteed."