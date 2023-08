Memphis Depay laat zich gelden met absolute wereldgoal namens Atlético

Maandag, 14 augustus 2023 om 23:35 • Wessel Antes • Laatste update: 00:00

Memphis Depay heeft maandagavond een heerlijk doelpunt gemaakt namens Atlético Madrid in het thuisduel met Granada (eindstand 3-1). De 29-jarige aanvaller noteerde de tweede Madrileense treffer met een waanzinnig schot van afstand. Memphis ontving de bal van Yannick Ferreira Carrasco, dacht niet lang na en schoot vanaf een meter of dertig kiezelhard raak in de verre kruising. Mede dankzij het wonderschone doelpunt van Memphis wist het elftal van Diego Simeone een zege te boeken tijdens de seizoensouverture in LaLiga.

Memphis begon maandag op de bank in het Wanda Metropolitano en kwam na 58 minuten als invaller in de ploeg voor Álvaro Morata. De Spanjaard had Atlético voor rust nog op voorsprong gezet. Een voorzet belandde via een verdediger van Granada ietwat gelukkig voor de voeten van Morata, die doelman André Ferreira van dichtbij wist te verschalken: 1-0. Na het aantreden van Memphis kwam Granada op gelijke hoogte, toen de negentienjarige debutant Samu op aangeven van Gonzalo Villar kon scoren: 1-1.

????????????, Memphis! ?? De Nederlander mag invallen bij Atlético en jaagt de bal geweldig in de kruising ??#ZiggoSport #LaLiga pic.twitter.com/WK4YvMhza2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2023

In de 67ste minuut stal Memphis de show, met het absolute hoogtepunt van de avond. De 88-voudig international van het Nederlands elftal kreeg alle aanwezige Atlético-supporters op de banken met een adembenemende knal van afstand. Doelman Ferreira heeft het schot hoogstwaarschijnlijk alleen maar horen suizen: 2-1. Uiteindelijk tilde middenvelder Marcos Llorente de score in blessuretijd naar 3-1 toe, waardoor Atlético drie punten mag bijschrijven. Memphis start het seizoen met een doelpunt dat lastig overtroffen kan worden.