Memphis Depay: â€˜Ik verwacht meer van hem dan hij vandaag heeft laten zienâ€™

Memphis Depay: ‘Ik verwacht meer van hem dan hij vandaag heeft laten zien’

Memphis Depay is dolblij om terug te zijn in het Nederlands elftal. De spits van Atlético Madrid maakte vrijdag bij zijn rentree in de oefeninterland tegen Schotland 77 speelminuten. "Stap voor stap kom ik dichter bij mijn topvorm", aldus Memphis voor de camera bij de NOS.

Het was niet de meest gelukkige wedstrijd van Memphis, zo beaamt hij. "Ik hoop ook dat anderen meer van mij verwachten", zegt de voormalig PSV'er, die na maandenlang blessureleed vooral blij is om weer topfit te zijn.

"Met minuten in mijn benen zal het vertrouwen komen. Ik geniet ook van het spelletje en van dat ik fit ben. Ik denk dat iedereen dat ook kan zien, ook op trainingen. Het vertrouwen groeit."

Ook Georginio Wijnaldum maakte zijn rentree in het Nederlands elftal. De middenvelder vormde jarenlang een succesvolle tandem met Memphis, maar volgens laatstgenoemde kwam dat er tegen Schotland niet helemaal uit.

"We hebben elkaar niet heel vaak gevonden, misschien één of twee keer", zegt Memphis. "Gini is er ook heel lang niet bij geweest. Er is een discussie: moet hij erbij zijn of niet? Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij nog belangrijk kan zijn voor het team."

Wijnaldum maakte met het hoofd de 2-0, maar kon niet volledig overtuigen, zo vindt ook Memphis. "Ik verwacht veel van hem. Dat weet hij. Ik denk dat hij het team kan helpen met zijn loopvermogen. Ik ben blij dat hij scoort. In de zestien komen is een van zijn krachten."

Memphis krijgt de vraag of Wijnaldum geslaagd is voor zijn 'examen'. "Ik zie het niet als een examen, gezien het aantal interlands dat hij al heeft gespeeld. Hoeveel goals heeft hij wel niet gemaakt? Dat raak je niet zomaar kwijt."

"Het is uiteindelijk aan de trainer", vindt Memphis. "Ik verwacht meer van hem dan hij vanavond heeft laten zien, maar hij is belangrijk voor het team. Het is alleen maar goed dat je meer van elkaar verwacht."

