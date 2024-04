Memphis Depay hoort in ziekenhuis pijnlijke diagnose van nieuwe blessure

Memphis Depay heeft zaterdag op de training een spierblessure in zijn linkerbeen opgelopen. Dat bevestigt zijn club Atlético Madrid maandag. Volgens Marca moet hij daarom de dubbele ontmoeting in de kwartfinale van de Champions League met Borussia Dortmund aan zich voorbij laten gaan.

"Memphis heeft een spierblessure opgelopen in zijn linkerbeen", meldt Atlético via de officiële kanalen. "De speler beëindigde de training afgelopen zaterdag met pijn, en tests hebben zijn blessure bevestigd. Hij zal beginnen met sessies bij een fysiotherapeut en hersteltraining in de gym."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoelang Memphis precies uit de roulatie zal zijn meldt de club niet, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Madrileense sportkrant Marca zal de Oranje-international drie tot vier weken uit de roulatie zijn.

Het is een flinke domper voor Memphis, die zich pas net weer volledig fit voelde. De voormalig PSV'er miste dit seizoen al zestien officiële wedstrijden door twee eerdere spierblessures. Eind november maakte hij zijn rentree.

Memphis verliet de training afgelopen zaterdag per brancard. De aanvaller zou volgens de eerste berichten een blessure hebben opgelopen na een botsing met een teamgenoot.

Volgens Marca richt Memphis zich op de eindfase van het clubseizoen. In het hypothetische geval dat Atlético in het tweeluik met Dortmund afrekent volgt op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei de eerste halve finale in de Champions League. Die wedstrijd zou Memphis kunnen halen, al wordt het kort dag.

Het EK komt door de blessure van Memphis niet voor hem in gevaar. Het Nederlands elftal speelt zijn openingswedstrijd op dinsdag 16 juni tegen Polen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties