Memphis Depay geeft onmiddellijk zijn mening na nieuw verbod op truc in Brazilië

Memphis Depay heeft zondag direct gereageerd op een nieuw verbod in de Braziliaanse competities. De aanvaller van Corinthians zorgde voor veel sensatie in de Braziliaanse media nadat hij in het duel met Palmeiras op de bal ging staan om tijd te rekken en de tegenstander te provoceren.

De Braziliaanse bond (CBF) heeft naar aanleiding van de truc van de Nederlander besloten om in actie te komen, want er was veel kritiek vanuit het publiek en in de media.

De organisatie heeft ervoor gekozen een spelregelwijziging door te voeren: vanaf nu is de paradinha verboden in de Braziliaanse competities. De truc die door Memphis werd uitgevoerd wordt gezien als ‘respectloos’ en ‘onsportief’ richting de tegenstander.

Het uitvoeren van de truc wordt vanaf nu zelfs bestraft met een gele kaart én een indirecte vrije trap, zo maakte de bond bekend via de officiële kanalen.

Memphis heeft in een eerste reactie op zijn socialmediakanalen direct laten weten het totaal niet eens te zijn met het besluit van de CBF. Eerst publiceerde hij een foto van zichzelf waarop te zien is dat hij op de bal staat.

Daarna komt hij met tekst en uitleg. “Ik ging dus echt naar Brazilië om ook Joga Bonito uit de eerste hand te ervaren, maar heeft de CBF besloten dat geen enkele speler op de bal mag staan. Dit werd besloten nadat ik een paar seconden op de bal had gebalanceerd in de laatste finale van de Paulista Cup. Ik zie het probleem niet.”

“De vreugde en passie in de manier waarop we onszelf op het veld uiten, mag niet worden beperkt. Er loopt veel talent in Brazilië en we moeten deze competitie aan de wereld kunnen tonen”, zegt Memphis.