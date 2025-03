Braziliaanse pers richt zich massaal op Memphis Depay na Corinthians - Palmeiras

Memphis Depay heeft donderdagnacht voor behoorlijk wat opschudding gezorgd in Brazilië. De Nederlander legde met Corinthians ten koste van Palmeiras beslag op het staatskampioenschap van São Paulo. Memphis provoceerde de aartsrivaal, waarna er ruzies ontstonden en er twee rode kaarten werden uitgedeeld. Ook het prijzengeld dat de Oranje-international binnenharkt is hoofdonderwerp van gesprek.

Na de 0-1 overwinning in het heenduel volstond het 0-0 gelijkspel voor Memphis om met Corinthians zijn eerste prijs te pakken. Hij deed er alles aan om het zilverwerk binnen te halen: de spits provoceerde onder meer zijn tegenstanders bij de cornervlag.

In de slotfase ging Memphis in de hoek op de bal staan, waardoor het licht uitging bij Palmeiras. Memphis werd neergeschopt, waarna een vechtpartij op het veld volgde. Zowel Marcelo Lomba (Palmeiras) als José Martínez (Corinthians), die overigens op de bank zaten, kregen direct rood. In totaal deelde arbiter in de wedstrijd liefst vier rode kaarten en veertien gele kaarten uit.

Tijdens de wedstrijd deelde Memphis ook al een meer provocatieve dan functionele panna uit aan Micael. Bij de achterlijn speelde de Oranje-international de verdediger van Palmeiras door zijn benen, maar de bal ging direct uit.

In de Braziliaanse media is de actie van Memphis na afloop breed uitgemeten, onder meer de Braziliaanse tak van ESPN omschrijft de actie van de spits uitgebreid, terwijl ook analytici reageren op de provocatie.

Onder meer oud-middenvelder Felipe Melo zegt op social media dat Memphis bewust de wedstrijd saboteerde, en dat het zwak is van Palmeiras om gefrustreerd op de provocaties te reageren.

Ook wordt er gesproken over Memphis vanwege het prijzengeld dat hij opstrijkt. De aanvalsleider verdient circa 767.000 euro met het binnenhalen van de prijs, terwijl Corinthians zelf slechts 807.000 euro binnenharkte, weet onder meer Jovem Pan Esportes te melden.