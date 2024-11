Memphis Depay rapt plotseling over Johan Derksen in nieuw nummer

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die vrijdag een nieuw nummer heeft uitgebracht.

Het nummer luistert naar de naam 'YM$', en is een samenwerking met de Nederlandse rapper Lusho. Het nummer gaat vooral over het leven als miljonair.

Een deel van de clip is opgenomen in het Cívitas Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid. Daar stond Memphis tot afgelopen zomer onder contract.

“Ze willen echt weten hoe het zit. Waarom heeft je osso een lift? Je woont alleen en hebt geen kids. Ze willen echt weten hoe het is om te leven als Memphis, maar ze weten helemaal niks”, rapt de voetballer onder meer.

Ook Lusho doet een duit in het zakje. “Een weekendje Madrid, in Politano kijken Memphis. Ik zou ook daar in het veld staan als het niet lag aan m’n hamstring, niet lag aan m’n knie.”

Vlak daarna neemt Memphis het weer over en wordt Johan Derksen plotseling genoemd. “De game heeft te veel Johan Derksens, hij komt thuis van koude kermis”, rapt hij.

Memphis is al langere tijd actief als artiest en heeft inmiddels al verschillende singles op Spotify staan. 'YM$' is het twaalfde nummer van de aanvaller van Corinthians. Zijn meest gestreamde hit op Spotify is 'No Love', dat ruim 12,6 miljoen keer werd afgespeeld.