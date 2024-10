Memphis Depay bewijst in halve finale Copa Sudamericana wéér zijn waarde voor Corinthians

Memphis Depay was in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw belangrijk voor Corinthians. In de eerste van twee halve finales van de Copa Sudamericana loodste de Nederlandse spits zijn ploeg met een fraaie assist naar een 2-2 gelijkspel tegen het Argentijnse Racing Club. Op 1 november wacht de return.

Bijzonderheden:

Corinthians keek in de eigen Neo Química Arena al vroeg tegen een achterstand aan. Een lange doeltrap werd door Cacá, verdedigingspartner van ex-PSV'er André Ramalho, per abuis richting het eigen doel verstuurd. Met een technisch knappe volley profiteerde Maximiliano Salas daar optimaal van: 0-1.

Al snel deed de Braziliaanse thuisploeg wat terug. Het doelpunt kwam op naam van Yuri Alberto te staan, maar was voor een groot deel op het conto van Memphis te schrijven. De Nederlander dribbelde door drie man heen en behield toen knap het overzicht voor de vrijgelopen Alberto. De spits rondde koel af: 1-1.

Zo was de spits weer betrokken bij een doelpunt, nadat hij een week eerder zijn eerste treffer maakte namens Corinthians. Even later kon Alberto, net als de Corinthians-fans, weer juichen. Ditmaal schoot de 23-jarige spits met een verwoestend schot van ruim twintig meter raak: 2-1. Het was zijn vijftigste treffer voor de ploeg.

Het bleek niet genoeg voor de overwinning, want Gastón Martirena bepaalde tien minuten na rust de eindstand op 2-2. Memphis had in de slotfase nog de winnende treffer op zijn schoen toen hij de bal in de verre kruising probeerde te krullen, maar zijn inzet zeilde jammerlijk rakelings over.

Corinthians - Racing Club 2-2

6' 0-1 Maximiliano Salas

11' 1-1 Yuri Alberto (assist: Memphis Depay)

33' 2-1 Yuri Alberto (assist: Rodrigo Garro)

54' 2-2 Gastón Martirena (assist: Agustin Almendra)