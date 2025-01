Meine Breemhaar, voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur en directeur van MAC3PARK, op 64-jarige leeftijd overleden

Meine Breemhaar is overleden. De voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur en directeur van MAC3PARK, de naamgever van het stadion, is 64 jaar oud geworden.

Breemhaar was sinds 2018 onderdeel van het Stichtingsbestuur. Sinds 2014 was hij met MAC3PARK sponsor van PEC Zwolle. Het onderkomen van de Zwollenaren draagt sinds 2016 de naam MAC3PARK Stadion en afgelopen zomer werd de samenwerking verlengd tot medio 2026.

“Breemhaar was daar ontzettend trots op en zag als geen ander in hoe belangrijk het stadion was en nog altijd is als de plek waar tienduizenden mensen uit de wijde Regio Zwolle samenkomen”, schrijft de club.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen NEC, op zaterdag 11 januari, zal er in het MAC3PARK stadion een minuut stilte in acht worden genomen om Breemhaar te herdenken. Ook zullen de spelers van PEC Zwolle die avond rouwbanden dragen.