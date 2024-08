Meest bekeken huis op Funda blijkt voormalige villa van Dennis Bergkamp

Het voormalig landhuis van Dennis Bergkamp in Blaricum staat te koop. Het optrekje aan de Bloemlandseweg, op een perceel van ruim 11.000 vierkante meter, moet liefst 18 (!) miljoen euro opbrengen. Bergkamp verkocht het huis drie jaar geleden.

De woning laat niets aan de verbeelding over. Verscholen in de bosrijke omgeving van Blaricum staat het door Van Egmond Architecten ontworpen landhuis op een woonoppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter.

De villa heeft onder meer een zwembad, jacuzzi, bioscoop en een wijnkelder. De woning beschikt over zes slaapkamers en zes badkamers. Buiten ligt een sportveld met onder meer een tennisbaan, hockeyveld en een voetbalveld.

Dat laatste is niet geheel toevallig, daar de woning in het verleden eigendom was van Dennis Bergkamp. De oud-aanvaller van Ajax, Inter en Arsenal verkocht de woning in 2021 voor een onbekend bedrag. Nu, drie jaar later, gaat het dus wederom in de verkoop.

Wie geïnteresseerd is in het riante optrekje zal wel diep in de buidel moeten tasten. De woning staat namelijk te koop voor 18 miljoen euro. Dat is 17.839 euro per vierkante meter. Maar zeg nou zelf: dan heb je ook wat.

Foto: Funda

Bekijk de woning op Funda