'Meer details bekend over bliksemontslag Hyballa: Duitser duikt op in seksvideo'

Er zijn meer details naar buiten gekomen over het bliksemvertrek van Peter Hyballa bij Sekhukhune United. De Duitser werd op 1 juli aangesteld als nieuwe eindverantwoordelijke, maar vertrok bij de Zuid-Afrikaanse club zonder ook maar één officiële wedstrijd te hebben gecoacht. Nu lijkt duidelijk waarom.

Zuid-Afrikaanse bronnen meldden kort na het vertrek van Hyballa al dat het leek te gaan om een 'seksschandaal', zonder daarbij in te gaan op de details. Het ontslag werd afgedaan met 'persoonlijke omstandigheden', maar nu lijkt duidelijk wat er zich heeft afgespeeld.

Hyballa is naar verluidt het slachtoffer geworden van een afpersingszaak, zo schrijft Sunday World. De Duitser is gefilmd toen hij een bezoek bracht aan een lokaal bordeel. Beelden van dat bezoek zijn naar de clubleiding van Sekhukhune United gestuurd.

“Het lijkt erop dat hij een van de meisjes daar boos gemaakt heeft en dat zij stiekem een video heeft gemaakt om hem er daarna mee af te persen”, aldus een anoniem clublid tegenover Sunday World. Als er geen grote som geld betaald zou worden, zou de video openbaar worden gemaakt.

“Eerst dachten ze dat het om blufpoker ging, maar al snel bleek het echt om Hyballa te gaan in de video. Hij ontkende, maar na het zien van de beelden gaf hij zijn daden toe. Hij is boos dat de zaak in de media terecht is gekomen. Hij had gehoopt dat dit door zijn ontslag niet zou gebeuren.”

Het slechts 42 dagen durende verblijf is een nieuw diepterecord voor Hyballa. De Duitse oefenmeester staat bekend om zijn korte dienstverbanden bij clubs, maar maakte het nog nooit zo bond. Hyballa is nu bij dertien clubs trainer geweest en elf keer ontslagen of voortijdig vertrokken.

De flamboyante coach was hiervoor in 2023 korte tijd actief als coach van NAC Breda. Daar moest hij na acht maanden vertrekken vanwege 'een onveilige werksfeer' die zou zijn ontstaan onder zijn bewind. In 2020 werd hij na vijf maanden ontslagen bij de Brabantse club na een conflict met technisch manager Tom Van den Abbeele.

De laatste jaren werkte Hyballa ook korte periodes als hoofdtrainer bij onder meer Wisla Kraków (Polen), Esbjerg fB (Denemarken), Türkgücü München (Duitsland) en AS Trencin (Slowakije).