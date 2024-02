Medeleven met Van ‘t Schip: ’Ik ken hem goed: je ziet verdriet op z‘n gezicht’

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft te doen met John van ‘t Schip. De trainer van Ajax begon in oktober ijzersterk aan zijn klus in Amsterdam, maar inmiddels is de klad er flink ingekomen.

Ajax wist de afgelopen vier competitiewedstrijden, tegen PSV (1-1), sc Heerevenveen (3-2), NEC (2-2) en AZ (2-0), niet te winnen. Hierdoor is plek drie nu echt helemaal uit zicht. De achterstand op FC Twente bedraagt liefst elf punten, terwijl AZ als nummer vier ook al zes punten voorsprong heeft.

“Ik denk niet dat Van ‘t Schip na dit seizoen trainer van Ajax blijft”, zegt Kees Jansma in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Ik denk ook niet dat hij er op dit moment veel lol in heeft.”

Jansen kan zich wel in die woorden vinden. “We kennen Johnny allemaal heel goed. Het is een vriend van mij en je ziet verdriet op zijn gezicht. Ik heb wel met hem te doen en vind het heel erg voor hem. Hij is moe.”

“Heel veel mensen zijn alweer vergeten dat hij net na het overleden van zijn vrouw Danielle is ingestapt bij Ajax”, vervolgt de zaakwaarnemer. “Het is fantastisch dat hij dit heeft gedaan, maar ik lees wel van zijn koppie af: ‘Potverdomme, jongens. Ik heb het moeilijk.'”

Jansma denkt dat het voor Ajax nog ‘knap lastig’ wordt om voor komend seizoen een nieuwe trainer te vinden en breekt een lans voor Van ‘t Schip. “Misschien ben ik er ongeveer de enige in. Ajax krijgt van alle kanten kritiek, maar normaal hebben ze een voorhoede met Bergwijn, Brobbey en Berghuis. Dat is toch een prima voorhoede? Nu moet Van ‘t Schip Bergwijn en Berghuis missen en dan moet hij spelers opstellen die eigenlijk de derde keuze zijn. Daar kun je hem toch niet op afrekenen?”

Van der Gijp heeft vooral te doen met de aanvallers van Ajax. “Als voorhoedespeler ben je het meest afhankelijk. Als Bergwijn bijvoorbeeld de bal krijgt, ga er dan maar aan staan. Dan staan er zes verdedigers voor je neus.” De aanvoerder van Ajax is overigens momenteel geblesseerd. De verwachting is dat hij nog enkele weken uit de roulatie is vanwege een bovenbeenblessure.

Jansen adviseert Ajax tot slot om nog een seizoen met Van ‘t Schip door te gaan. “Dat zou ik wel aandurven. Van ‘t Schip heeft veel krediet, en terecht. Misschien moet hij nog een keer goed naar zijn technische staf kijken. Ik zou hem nog wel een seizoen geven.”

