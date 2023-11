MbappÃ© loopt met bereiken mijlpaal nÃ³g verder weg van Ibrahimovic

Mbappé loopt met bereiken mijlpaal nóg verder weg van Ibrahimovic

Dinsdag, 14 november 2023 om 23:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:28

Kylian Mbappé is voor de tiende keer uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Ligue 1. Een unicum, want nog geen enkele speler wist dat te presteren in de geschiedenis van het Franse voetbal. De aanvaller (24) ligt met de mijlpaal ver voor op nummer twee Zlatan Ibrahimovic, die in zijn periode bij PSG vijfmaal werd verkozen tot beste speler van een bepaalde maand.

Mbappé dankt de uitverkiezing aan zijn sterke optredens namens PSG in oktober. De veelal aan Real Madrid gelinkte aanvaller sloot de maand af met drie doelpunten en een assist. Daarmee bleef hij Aleksandr Golovin (AS Monaco) en ploeggenoot Warren Zaïre-Emery voor.

De uitblinkende Mbappé kwam overigens afgelopen weekeinde tot zijn eerste hattrick van dit seizoen in de Ligue 1, in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Stade de Reims. De kans is dus groot dat de 72-voudig international van Frankrijk ook in november zal worden uitgeroepen tot de beste speler in de Franse competitie.

3 buts et 1 passe décisive en 3 matchs ??? Kylian Mbappé remporte le Trophée @UNFP du Joueur du Mois d’Octobre ?? @EASPORTSFC | #TrophéesUNFP |#POTM | #FC24 pic.twitter.com/EKvS1ka8UX — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 14, 2023

Zlatan

De inmiddels gestopte Ibrahimovic droeg tussen 2012 en 2016 het shirt van PSG en sloot die periode af met 156 goals en 62 assists in 180 wedstrijden. Naast vijf uitverkiezingen als Speler van de Maand veroverde de Zweedse spits onder meer vier Franse landstitels en twee nationale bekers. Hij wist echter ook in Parijs geen beslag te leggen op de Champions League.

Mbappé heeft inmiddels zes kampioenschappen in de Ligue 1 op zijn naam staan. Zijn prijzenkast werd daarnaast aangevuld met drie Franse bekers, tweemaal de Coupe de la Ligue en drie keer de Franse Supercup. Ook qua assists ligt de superster voor op Ibrahimovic: in 275 duels voor PSG vond hij 227 keer het net en gaf hij 99 assists.

Kritiek Luis Enrique

Niet alles dat Mbappé aanraakt verandert overigens in goud. Trainer Luis Enrique vind namelijk dat de aanvaller zich meer als teamspeler moet opstellen bij PSG. "Ik ben vandaag niet helemaal gelukkig met Kylian", zo verklaarde de PSG-coach zaterdag na afloop aan de verzamelde Franse media in het Stade Auguste-Delaune II in Reims. "Over zijn doelpunten heb ik uiteraard niets te klagen."

"Kylian zou het elftal nóg meer kunnen helpen, op verschillende manieren ook", keej Luis Enrique met een kritische blik naar de inbreng van zijn sterspeler. "Het is een speler van absolute wereldklasse en daar verwachten we simpelweg meer van. Daar ga ik eerst eens rustig met Kylian over praten, het is namelijk een privékwestie."