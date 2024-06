Mbappé gaat in catacomben onmiddellijk in gesprek met twee spelers van Nederland

Kylian Mbappé had na afloop van het EK-duel tussen Frankrijk en Nederland een onderonsje met Georginio Wijnaldum en Xavi Simons in de catacomben. Het trio kent elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Paris Saint-Germain. Simons vertelt voor de camera van ESPN dat hij goede herinneringen heeft aan het samenspelen met de Fransman.

“Ik kwam bij PSG bij het eerste als een jonkie van zestien jaar. Hij is een van de spelers die me goed heeft opgevangen”, vertelt Simons in gesprek met Jeroen Stekelenburg na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk.

“Het is een droom om hier te zijn. We hebben het over van alles gehad, maar vooral over hoe het met zijn neus ging. Dat is het allerbelangrijkste denk ik. Ik heb hem het beste gewenst, en hij hetzelfde”, aldus Simons.

Mbappé schitterde door afwezigheid tegen Nederland. In het groepsduel met Oostenrijk brak hij zijn neus, waardoor hij niet inzetbaar was. Zelf wilde hij graag spelen, maar uiteindelijk bleek de wedstrijd niet haalbaar.

Bondscoach Didier Deschamps zette zijn sterspeler nog wel op de bank, al kwam hij niet meer binnen de lijnen. Aurélien Tchouaméni was ten opzichte van de 0-1 zege op Oostenrijk de enige nieuweling in het elftal, Adrien Rabiot schoof door naar de linksbuitenpositie.

Simons zelf dacht overigens nog de score te openen tegen de Fransen. Memphis Depay schoot uit de draai tegen Mike Maignan aan, waarna de rebound voor de voeten van Simons belandde. Hij schoot raak, maar de goal werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Dumfries. Na een minutenlange VAR-check bleef arbiter Anthony Taylor bij zijn initiële beslissing.

Komende dinsdag speelt Nederland zijn laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk, terwijl Frankrijk het zal opnemen tegen het reeds uitgeschakelde Polen.

