Mbappé dankt Valverde voor fenomenale assist en heeft eerste LaLiga-goals voor Real Madrid te pakken

Real Madrid heeft zich hersteld van het 1-1 gelijkspel tegen Las Palmas. In eigen huis rekende de ploeg van trainer Carlo Ancelotti zondagavond af met Real Betis: 2-0. Beide treffers kwamen op naam van Kylian Mbappé, die tekende voor zijn eerste treffers in LaLiga én in Estadio Santiago Bernabéu. De assist bij de 1-0, van Federico Valverde, was van grote schoonheid.

Niet Arda Güler of Brahim Díaz, maar Dani Ceballos kreeg bij afwezigheid van de nog altijd afwezige Jude Bellingham de kans op 10. Spits Mbappé werd aan de zijkanten geflankeerd door Rodrygo en Vinícius Junior. Bij Betis ontbrak voormalig Real-speler Isco wegens een blessure.

Real Madrid overtuigde niet echt in de eerste helft, waardoor Betis lange tijd hoopte op een resultaat. Abde Ezzalzouli had zelfs al vroeg voor de 0-1 kunnen tekenen, ware het niet dat de inzet van de Marokkaan vlak naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde. Het duurde een minuut of twintig voordat de eerste serieuze kans voor de Madrilenen een feit was. Éder Militão kopte uit een hoekschop in de handen van Rui Silva.

Real kwam wat beter in de wedstrijd, al was het nog niet zo overtuigend als Ancelotti gewild zal hebben. Zo wist Mbappé Rui Silva niet te passeren en vloog het volgende schot van de Fransman naast. Beetje bij beetje kwam Real Madrid dichterbij. Een pass van Vinícius was net te hard en ook Rodrygo wist in de blessuretijd van de eerste helft niet te scoren, waardoor de ruststand 0-0 bleef.

Net op het moment dat de aanwezigen aan de Paseo de la Castellana begonnen te denken aan het derde gelijkspel van het seizoen, viel de uiterst bevrijdende treffer alsnog. Rodrygo zette een dribbel en legde af op Valverde, die Mbappé met een schitterende hakbal alleen voor Rui Silva zette. Mbappé rondde af in de korte hoek en had daarmee zijn eerste treffer voor Real Madrid in LaLiga te pakken: 1-0.

Niet veel later volgde ook de 2-0. Vinícius was vertrokken richting doel, al leek hij de bal te ver voor zich uit te spelen. De Braziliaan werd neergehaald door Rui Silva en hoewel de arbiter dat voorval eerst wegwuifde, kwam hij na een VAR-check terug op zijn beslissing: strafschop. Mbappé schoot schuin door het midden raak: 2-0.

In de slotfase mochten de invallers nog wat laten zien en kreeg Mbappé een publiekswissel. Eén van de invallers, Endrick, had eigenlijk nog voor de 3-0 moeten tekenen. Het tienertalent ging richt op Rui Silva af en wist net niet genoeg een hoek te vinden, waardoor de Portugees kon redden.