Noussair Mazraoui heeft vrijdagavond een basisplaats bij Manchester United, dat het seizoen thuis opent tegen Fulham. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee, de andere miljoenenaanwinsten van manager Erik ten Hag, beginnen op de bank. Het Premier League-duel op Old Trafford begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Ten Hag kiest zoals verwacht voor André Onana onder de lat. Mazraoui is de linksback van dienst, met verder Harry Maguire, Lisandro Martínez en Diogo Dalot als verdedigers bij de thuisclub.

Casemiro, die Manchester United eerst nog leek te verlaten maar toch bleef, en de vorig seizoen doorgebroken Kobbie Mainoo zorgen voor de balans op het middenveld.

Mason Mount, Amad Diallo en Marcus Rashford moeten voorin zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Bruno Fernandes. Rashford werd deze zomer niet opgenomen in de EK-selectie van Engeland en zal waarschijnlijk met revanchegevoelens leven.

Oranje-internationals De Ligt en Zirkzee beginnen tegen Fulham op de bank. Ook Christian Eriksen heeft geen basisplaats gekregen van Ten Hag. Onder meer Leny Yoro en Rasmus Højlund ontbreken in de selectie vanwege blessureleed. Jadon Sancho ontbreekt ook en het lijkt erop dat de middenvelder deze transferperiode alsnog van club wisselt.

Premier League Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-24T11:30:00.000Z 13:30 Manchester United MUN

Premier League Fulham FUL 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Leicester City LEI

Manchester United eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. Wel werd verrassend gewonnen van Manchester City (1-2) in de finale van de FA Cup. The Citizens namen revanche door zondag ten koste van Manchester United de Community Shield te winnen.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Amad, Mount, Rashford; Fernandes.