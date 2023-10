Maurits Hendriks krijgt bonus van 112.813 euro van Ajax

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 18:27 • Mart van Mourik

Maurits Hendriks heeft van Ajax een bonus van 112.813 euro gekregen.

Uit het jaarverslag van de club, gepubliceerd via de officiële kanalen, blijkt dat de chief sports officer beloond is voor het behalen van bepaalde doelstellingen. Verder kwamen ook de overige directieleden, waaronder de vertrokken Edwin van der Sar, Menno Geelen en Susan Lenderink, in aanmerking voor bonussen.

Van der Sar kreeg na zijn vertrek bij Ajax een bedrag van 500.000 euro mee. De algemeen directeur vertrok aan het einde van afgelopen seizoen bij Ajax en had toen recht op een beëindigingsvergoeding van 300.000 euro en hij kreeg bovendien een bonus mee 200.000 euro.

Dat de oud-algemeen directeur een forse vertrekpremie meekreeg is enigzins opvallend te noemen, daar hij volgens de officiële berichten zelf besloot afscheid te nemen. “In verband met de beëindiging van het dienstverband van Van der Sar werd een vaststellingsovereenkomst overeengekomen, met een beëindigingsvergoeding van 300.000 euro”, zo valt te lezen in het jaarverslag.

De bonus van 200.000 euro die Van der Sar kreeg had te maken met enkele vooraf gestelde doelen. De voormalig topman van Ajax boekte de gewenste successen op het gebied van de budgettering, de algehele coördinatie en de communicatie.

Commercieel directeur Geelen streek in totaal 167.5000 euro op, terwijl financieel directeur Lenderink een bonus van 142.500 euro kreeg. De felbekritiseerde Hendriks kreeg een vergoeding van 112.814 euro voor ‘het realiseren van vooraf vast te stellen doelstellingen op het gebied van het verder ontwikkelen en behouden van een topsportorganisatie voor de jeugdopleiding en Ajax Vrouwen’.

De club verkeert weliswaar in sportief onweer, maar de jaarcijfers waren in het algemeen zeer positief. Ajax boekte ondanks de teleurstellende resultaten een nettowinst van 39 miljoen euro. Dat is een stijging van 63,3 miljoen euro, daar Ajax in 2021/22 een nettoverlies van 24,3 miljoen euro presenteerde.