Mauricio Pochettino niet alleen bij Engeland in de running als bondscoach, maar ook bij de Verenigde Staten

Mauricio Pochettino (52) kan hoe dan ook zijn carrière vervolgen als bondscoach. Naast dat de werkloze trainer bij het nationale team van Engeland in beeld is, hebben ook de Verenigde Staten hun pijlen op Pochettino gericht, aldus Amerikaanse media.

Na het ontslag van Gregg Berhalter is het USMNT naarstig op zoek naar een opvolger. Het track record van Pochettino zou de Argentijn tot de ideale kandidaat maken.

Pochettino, zo schrijft onder meer NBC Sports, wist van 'underdog' Tottenham Hotspur namelijk een club te maken die meedoet om de prijzen. Dat gegeven zou het relatief jonge Amerikaanse team zeker geen windeieren leggen.

Pochettino heeft echter meerdere ijzers in het vuur, wat heet. De oefenmeester is ook een van de topkandidaten om Gareth Southgate op te volgen bij het Engelse nationale team.

Southgate legde afgelopen dinsdag zijn taken neer na een dienstverband van bijna acht jaar. Na de tweede verloren EK-finale op rij besloot de 53-jarige oefenmeester dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging.

Naar verluidt gaat het tussen Newcastle United-manager Eddie Howe, de werkloze Graham Potter én Pochettino wat betreft Southgates opvolging. Ook voormalig Chelsea-coach Thomas Tuchel en Lee Carsley – trainer van de Engelse beloften – staan op het lijstje van de FA, aldus de Engelse tak van ESPN.

Volgens The Telegraph was Ange Postecoglou ook in beeld, maar acht de Engelse bond hem onhaalbaar. Postecoglou zit goed op zijn plek bij Tottenham Hotspur en de Noord-Londenaren willen hun trainer ook liever niet kwijt.

Wat het ook wordt, Pochettino zal hopen dat zijn volgende job hem beter goed afgaat dan die bij Chelsea. De Argentijn had het vorig seizoen moeilijk bij the Blues en eindigde teleurstellend zesde in de Premier League.

Mede daardoor besloten Pochettino en Chelsea met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, twee jaar na zijn ontslag bij Paris Saint-Germain. In Parijs moest Pochettino vertrekken wegens het gebrek aan succes in de Champions League.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!