Mauricio Pochettino heeft drie maanden na vertrek bij Chelsea fraaie klus te pakken

Mauricio Pochettino gaat de Verenigde Staten klaarstomen voor het WK in eigen land, zo maakt de Amerikaanse voetbalbond USSF wereldkundig. Daarmee heeft de 52-jarige trainer uit Argentinië zijn eerste klus als bondscoach te pakken.

Drie maanden na zijn vertrek bij Chelsea heeft Pochettino een nieuwe uitdaging gevonden. Voor de oefenmeester is het vooral te hopen dat zijn nieuwe job hem beter afgaat dan die op Stamford Bridge.

De Argentijn had het vorig seizoen moeilijk bij the Blues en eindigde teleurstellend als zesde in de Premier League. De Londenaren zijn daardoor veroordeeld tot de Conference League.

Mede daardoor besloten Pochettino en Chelsea met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, twee jaar na zijn ontslag bij Paris Saint-Germain. In Parijs moest Pochettino vertrekken wegens het gebrek aan succes in de Champions League.

Voor Pochettino wordt het zijn eerste klus als bondscoach. Naast Chelsea, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain stond hij aan het roer bij Espanyol en Southampton. In Amerika heeft de Argentijn een contract tot 31 juli 2026 ondertekend.

Pochettino heeft als schone taak om de Verenigde Staten klaar te stomen voor het WK in eigen land. In 2026 fungeert het land samen met Canada en Mexico als gastheer voor het Wereldkampioenschap voetbal. Amerika is als gastland al verzekerd van deelname.

Bij de Verenigde Staten krijgt Pochettino onder meer te maken met een aantal spelers uit de Eredivisie. PSV heeft met Richard Ledezma, Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi liefst vier Amerikanen onder contract staan. Ook Paxten Aaronson en Taylor Booth, spelers van FC Utrecht, spelen hun interlands namens de Verenigde Staten.