Maurice Steijn verrast en gunt aanwinst basisdebuut voor Ajax

Donderdag, 21 september 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:55

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het duel met Olympique Marseille. De oefenmeester kiest ervoor om ten opzichte van de 3-1 nederlaag bij FC Twente Devyne Rensch, Sivert Mannsverk en Chuba Akpom te slachtofferen. Anton Gaaei, Kenneth Taylor en Carlos Forbs komen voor hen in het elftal. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Jay Gorter verdedigt het doel van de Amsterdammers. De defensie bestaat uit Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Taylor vormt met Benjamin Tahirovic het blok op het middenveld, terwijl Steven Berghuis op 10 staat. Vleugelspelers Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links) flankeren spits Brian Brobbey.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enige remedie tegen de sportieve en bestuurlijke crisis bij Ajax lijkt een zege te zijn. Zeker met het oog op de nu al cruciaal lijkende Klassieker van zondag zou een overwinning in de Europa League meer dan welkom zijn. Daarvoor zal het beduidend beter moeten dan tegen Twente, weet ook Steijn. “De onderlinge afstand en afstemming klopten niet. Je moet de tactiek iets aanpassen aan je eigen wapens en aan de tegenstander. Dat zal morgen (donderdag, red.) anders zijn dan tegen Twente.”

‘Voordeel’ voor Ajax is dat het ook bij Marseille crisis is. Woensdag maakte de club bekend dat trainer Marcelino is opgestapt, twee dagen nadat hooligans van de club dreigden met een ‘oorlog’. Marseille speelde drie van zijn laatste vier Ligue 1-wedstrijden gelijk en ook in de play-offs van de Champions League ging het mis, daar er na strafschoppen werd verloren van Panathinaikos en de Europa League resteerde. L’OM moet het tegen Ajax bovendien stellen zonder Pedro Ruíz (geblesseerd) en Pape Gueye (geschorst).

Opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Tahirovic, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Olympique Marseille: Pau López; Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi; Ounahi, Rongier, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Aubameyang.