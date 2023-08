Maurice Steijn legt uit waarom hij Kenneth Taylor passeert tegen Excelsior

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 16:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:19

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met Excelsior iets omgegooid ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst). Kenneth Taylor moet genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Mohammed Kudus als nummer 10 start. Carlos Forbs staat hierdoor voor zijn officiële basisdebuut in het shirt van Ajax.

Tijdens de voorbeschouwing op het treffen met Excelsior legt Steijn uit waarom hij niet met Taylor in de basis begint. “Met Forbs heb ik een echte buitenspeler tot mijn beschikking. Hij heeft een goede actie, is snel en dan wil je hem brengen”, geeft de 49-jarige oefenmeester aan bij ESPN.

“Kudus kan ook heel goed als ‘10’ spelen”, vervolgt Steijn. “Hij zal ook wat vaker wat dieper spelen, als een soort ‘9,5’. Hij is altijd goed voor acties en doelpunten. Als ik op dit moment moet kiezen tussen Taylor en Kudus op ‘10’, dan kies ik voor Kudus en op ‘8’ geef ik voor deze wedstrijd de voorkeur aan Branco van den Boomen boven Taylor.”

Steijn noemt Taylor ondanks zijn plek op de bank tegen Excelsior een ‘hele goede speler’. “In de voorbereiding heeft hij heel veel gespeeld. Vorige wedstrijd tegen Heracles startte hij in de basis. Alleen als ik steeds meer opties krijg, dan kijk ik per wedstrijd wat ik nodig heb. Op de positie van Van den Boomen heb ik iemand nodig die heel snel het spel kan verplaatsen door middel van passing, vandaar dat ik voor Branco kies."

Carlos Forbs

Ajax verraste begin augustus door Forbs voor minimaal veertien miljoen euro over te nemen van Manchester City. Bij the Citizens speelde de Portugees vrijwel alleen als linksbuiten. Toch denkt Steijn dat de rappe vleugelaanvaller ook als rechtsbuiten goed uit de voeten kan. “Ik heb hem van de week uitstekend zien invallen als rechtsbuiten tegen Heracles. Op de training doet hij het ook goed op die positie. Steven Bergwijn is onze linksbuiten, maar kan ook op ‘10’. We hebben een aantal spelers die op verschillende posities voorin kunnen spelen, dat vind ik wel heel prettig.