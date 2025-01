Heracles Almelo heeft zaterdag op de valreep een punt gestolen. Het Sparta Rotterdam van Maurice Steijn was op bezoek in het Asito Stadion sterker, maar verzuimde de wedstrijd na zijn openingstreffer van Shunsuke Mito in het slot te gooien. Justin Hoogma maakte in blessuretijd van de tweede helft gelijk: 1-1. Achteraf zal het echter vooral gaan om de misdragingen van de Heracles-fans in de openingsfase, waardoor de wedstrijd lange tijd stillag.

De wedstrijd kwam na een kwartier spelen langdurig stil te liggen, toen Heracles-supporters vanuit de hoek van het stadion rookbommen op het veld gooiden. Het was een bewuste vergeldingsactie van boze fans voor de stadionverboden die werden uitgedeeld rondom de vorige thuiswedstrijd van de club, tegen FC Groningen, zo bevestigde algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles aan ESPN.

Na een oponthoud van meer dan veertig minuten werd het duel hervat. De KNVB gaf daarbij de waarschuwing af dat bij een volgend incident direct een definitieve staking zou volgen, maar zover lieten de supporters in het Asito Stadion het niet komen.

Sparta was na de hervatting duidelijk de bovenliggende partij. De beste kans uit de eerste helft was voor Tobias Lauritsen. De spits van de Rotterdammers creëerde door even in te houden ruimte voor zichzelf om uit kansrijke positie te schieten, maar vuurde vrij wild over. Voor rust volgde nog een minder grote mogelijkheid voor Sparta-middenvelder Joshua Kitolano, die vanbuiten het strafschopgebied een meter naast schoot.

Zeven minuten na rust slaagde Sparta er dan toch in om het veldoverwicht uit te drukken in de score. Een voorzet van Camiel Neghli werd binnengelopen door Shunsuke Mito: 0-1. Door het tegendoelpunt werd Heracles gedwongen aanvallender te gaan spelen, maar de thuisploeg gaf daardoor vooral nog grotere kansen weg aan Sparta.

De ploeg van Maurice Steijn had de voorsprong moeten uitbouwen, maar zowel Neghli als Arno Verschueren slaagde er een-op-een met Fabio de Keijzer niet in om te scoren. Neghli schoot recht op de keeper van Heracles, terwijl Verschueren twee minuten later de paal trof. In de slotfase volgde een nieuwe goede kans voor Neghli, die ditmaal via een redding van De Keijzer over schoot.

Zo bleef Heracles erin geloven. De thuisploeg kreeg twee minuten voor tijd nog een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Jizz Hornkamp kopte recht in de handen bij Nick Olij. In blessuretijd was het alsnog raak voor de Heraclieden. Een vrije trap van Hornkamp werd half gekeerd door Olij, waarna invaller Justin Hoogma de rebound van dichtbij binnenschoot: 1-1. In de slotminuten drong Heracles zelfs nog aan voor de winnende treffer, maar zo ver liet Sparta het niet komen.

Maurice Steijn zal ongelooflijk balen dat Sparta niet wist te winnen in Almelo. Het is voor de trainer van de Rotterdammers zijn tweede punt sinds zijn terugkeer in de havenstad. Sparta blijft daardoor zestiende, één plek onder Heracles.