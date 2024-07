‘Maurice Steijn kan nog deze zomer in de Eredivisie terugkeren als trainer’

Door het aanstaande vertrek van René Hake naar Manchester United zal Go Ahead Eagles spoedig op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. De ploeg uit Deventer heeft die speurtocht reeds ingezet en de eerste namen komen inmiddels bovendrijven.

RTV Oost schrijft namelijk dat Maurice Steijn, Marcel Keizer en Bas Sibum de revue passeren. Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead, reageert tegenover de lokale omroep op de namen.

"In eerste instantie zeg je: een ervaren man, maar we moeten ook kijken wat er beschikbaar is", legt de oud-middenvelder uit. "Ik zie die namen ook voorbijkomen en ze worden niet voor niets genoemd. Het zijn logische namen."

Bosvelt streept ook meteen een naam door. De komst van Hake bij Manchester United gaat samen met het vertrek van Mitchell van der Gaag op Old Trafford, maar de vertrekkend assistent van Erik ten Hag is geen optie voor Kowet, aldus Bosvelt.

"We hopen zo snel mogelijk een vervanger te presenteren. Het moet iemand worden die zich kan vinden in de werkwijze die er nu grotendeels staat, het zou gek zijn om alles over een andere boeg te gooien."

Seizoensvoorbereiding

Go Ahead oefende woensdag al voor het eerst deze zomer tegen een profclub. Telstar werd met 3-0 verslagen dankzij doelpunten van Søren Tengstedt, Victor Edvardsen en Finn Stokkers.

Het eerste officiële duel voor Go Ahead volgt op 25 juli, als SK Brann in Deventer de tegenstander is in de voorrondes van de UEFA Conference League. Een week later volgt de return in Noorwegen.

