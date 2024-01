Mattsson vertrekt voor recordbedrag bij NEC en gaat Champions League in

Magnus Mattsson gaat NEC verlaten voor FC Kopenhagen, zo meldt Fabrizio Romano woensdagavond. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert gaat NEC vier miljoen euro exclusief bonussen ontvangen voor zijn smaakmaker. De Telegraaf schrijft later op de avond dat het zelfs om vijf miljoen exclusief bonussen gaat. Het is hoe dan ook een recordsom voor NEC. Björn Vleminckx, die in 2011 voor 3,3 miljoen vertrok, had het record tot woensdag op zijn naam staan.

Mattsson zal donderdag naar de Deense hoofdstad trekken, waar hij na de medische keuring zijn handtekening onder een contract zal zetten. De transfer komt bepaald niet uit de lucht vallen. Zaterdagochtend meldde De Gelderlander al dat de Deense topclub zich in Nijmegen had gemeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het regionale medium meldde toen ook dat NEC al een eerste bod had ontvangen, al was toen niet duidelijk om wat voor bedrag het precies ging. Wel was het zeker dat de Eredivisionist het bod had afgeslagen. De beleidsbepalers van NEC vonden de binnengekomen aanbieding niet interessant genoeg, schreef Voetbal International.

NEC wilde bovendien niet meewerken aan een transfer van de smaakmaker, maar is toch overstag gegaan. Mattsson had zelf wel oren naar een transfer en naderde afgelopen weekend al een persoonlijk akkoord met Kopenhagen.

Eerder gaf de aanvallende middenvelder aan pas na dit seizoen te willen vertrekken. Mattsson beschikt bij NEC over een aflopend contract, maar de club had een optie om die verbintenis automatisch met een jaar te verlengen. Zijn huidige marktwaarde is volgens Transfermarkt 3 miljoen euro, maar NEC ontvangt dus minimaal één à twee miljoen meer dan dat.

Bij Kopenhagen zal Mattsson binnenkort spelen in de achtste finales van de Champions League. De Deense topclub wacht komende maand een zware uitdaging tegen titelverdediger Manchester City. In de groepsfase van het miljardenbal werd Kopenhagen enigszins verrassend tweede in een poule met Bayern München, Galatasaray en Manchester United.

Mattsson is bezig aan een geweldig seizoen bij NEC. In 21 officiële wedstrijden was de Deen goed voor 12 doelpunten en 5 assists. Zijn vertrek is een grote domper zijn voor NEC, dat zich dit seizoen wil plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. De Nijmegenaren staan momenteel zevende.

Mattsson kwam in de zomer van 2021 voor enkele tonnen over van Silkeborg IF, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en doorbrak als profvoetballer. Namens die club kwam hij voornamelijk uit op het tweede niveau van Denemarken.

Bij Kopenhagen kan Mattsson zich bewijzen in de Superligaen, het hoogste niveau in zijn geboorteland. De vijftienvoudig landskampioen staat momenteel derde in de competitie. Kopenhagen meldde zich eerder deze maand al bij Sparta Rotterdam voor doelman Nick Olij, maar de Haarlemmer veegde de interesse resoluut van tafel. Olij zag het niet zitten om tweede keus achter Kamil Grabara te zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties