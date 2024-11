Matthijs de Ligt reageert voor het eerst op ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United

Matthijs de Ligt heeft voor het eerst sinds het ontslag van Erik ten Hag gereageerd op het vertrek van zijn inmiddels voormalig trainer. De 54-jarige oefenmeester moest het veld ruimen na een omstreden nederlaag tegen West Ham United (2-1).

De Ligt raakte in dat duel met zijn knie de knie van West Ham-aanvaller Danny Ings. David Coote, de Premier League-arbiter van dienst die inmiddels geschorst is wegens zijn uitlatingen over ex-Liverpool-manager Jürgen Klopp, gaf in eerste instantie aan dat er niets aan de hand was.

Coote werd echter naar het scherm geroepen door videoscheidsrechter Michael Oliver, waarna eerstgenoemde een penalty toekende. Bij het programma Mic'd Up erkende PGMOL-scheidsrechtersbaas Howard Webb dat het een 'verkeerde keuze' was van Oliver om zich met de beslissing te bemoeien.

De nederlaag tegen the Hammers werd Ten Hag uiteindelijk fataal. Inmiddels heeft Manchester United in de vorm van Rúben Amorim een nieuwe manager aangesteld en is ook Ruud van Nistelrooij, die als interim-trainer tijdelijk aan het roer stond, vertrokken.

De Ligt bereidt zich momenteel in Zeist voor op de komende interlandperiode met het Nederlands elftal en sprak daar onder andere met het Algemeen Dagblad. Ook de centrumverdediger hoorde na afloop van die wedstrijd dat de strafschop niet toegekend had mogen woorden.

"Hier kon ik geen bal aan doen, ik kon mezelf daar niets kwalijk nemen", aldus de voormalig Ajacied. "De scheidsrechterscommissie belde ons ook nog om te zeggen dat het geen penalty was." De Ligt houdt een wrang gevoel over aan het ontslag van zijn landgenoot.

"Hij heeft mij naar Manchester gehaald", wijst de Oranje-international naar zijn komst afgelopen zomer. "Het doel was om samen met Erik successen te boeken. Hij heeft niet veel geluk gehad. Veel wedstrijden speelden we wel goed, maar benutten we de kansen die we kregen niet. Het is zonde dat het zo moet eindigen."

De Ligt geeft aan 'even wat dingen te hebben besproken' met de trainer die hij al kende uit zijn Ajax-tijd. Nu richt hij zich echter op de toekomst. "Amorim heeft het goed gedaan bij Sporting (Portugal, red.), hopelijk kan hij ons ook een stapje hoger brengen. Ik ben niet alleen voor Ten Hag overgestapt naar Manchester United. Ik moet gewoon mijn eigen ding doen en zelf goed spelen. Ik voel me nu hartstikke fit en het gaat lekker. Hopelijk kan ik dat voortzetten."