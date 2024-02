‘Matthijs de Ligt en 6 andere spelers van Bayern München zijn klaar met Tuchel’

Joshua Kimmich, die na zijn wissel tegen VfL Bochum (3-2 verlies) in een verhitte woordenwisseling met assistent-trainer Zsolt Löw ontbrandde, is niet de enige die het gehad heeft met het bewind van Thomas Tuchel.

Volgens BILD is er namelijk een zestal aan Bayern München-spelers die zich tegen de Duitse oefenmeester keren. Onder hen zou ook de vaak tot de reservebank verwezen Matthijs de Ligt horen.

De Duitse krant construeert een lijstje van welke spelers van der Rekordmeister zich nog pal achter Tuchel scharen. Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Jamal Musiala, Harry Kane en Eric Dier zouden de oefenmeester nog steunen.

De meeste spelers die ontevreden zijn over de werkwijze van Tuchel zijn bankzitters. Thomas Müller, die pendelt tussen bank en basis, merkt ook dat zijn ooit verzekerde basisplek lang niet zo zeker meer is.

Ook Leon Goretzka is niet tevreden over zijn speelstijl. “Net als zijn goede vriend Kimmich snapt hij weinig van de trainerswissel tussen Julian Nagelsmann en Tuchel”, schrijft het Duitse blad.

“De Ligt leek onder Nagelsmann flink op weg om een defensieve leider te worden”, noteert de Duitse krant. “Omdat hij onder Tuchel echter geen starter meer is, is de situatie tussen de speler en de trainer gespannen te noemen.”

De Ligt is inderdaad lang niet altijd verzekerd van een basisplaats in München. Omdat Kim Min-je in januari actief was op de Azië Cup, speelde de Nederlander in die maand veel. Na zijn terugkomst krijgen Dayot Upamecano, en Min-jae echter steevast de voorkeur van Tuchel. Tegen Bayer Leverkusen (3-0 verlies) startte ook Dier boven De Ligt.

Mathys Tel, Serge Gnabry en Leroy Sané zijn de laatste twee namen die ongelukkig zijn met de resultaten en beslissingen van Tuchel. Tel is 'verrast' dat hij ondanks zijn scoringsdrift nog geen basisplek heeft veroverd, terwijl de trainersstaf 'vragen stelt over de kwaliteiten van Gnabry'.

Ook Sané is niet helemaal gelukkig in Zuid-Duitsland. "Sané speelde de beste eerste seizoenshelft uit zijn carrière onder Tuchel, maar recentelijk ziet hij er met de week ontevredener uit op het veld. Hij ruziet veel met zichzelf en zijn teamgenoten.”

