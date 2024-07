Mats Wieffer noemt vijf redenen waarom hij voor Brighton & Hove Albion kiest

Mats Wieffer neemt afscheid van de mensen binnen Feyenoord en legt uit waarom hij specifiek voor Brighton kiest

Mats Wieffer heeft dinsdagochtend op het trainingscomplex van Feyenoord afscheid genomen van de mensen binnen de club. De 24-jarige middenvelder vertrekt voor een recordbedrag van dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion, waar hij een vijfjarig contract heeft getekend. Wieffer gaat in gesprek met de clubkanalen van Feyenoord in op zijn vertrek.

“Ik zit hier een beetje met een dubbel gevoel”, begint de rechtspoot. “Ik heb het hier de afgelopen twee jaar héél erg naar mijn zin gehad. Het is voor mij wel moeilijk aan de ene kant, maar ik heb heel veel zin in de stap die ik ga maken. Het is de Premier League, je moet elke week presteren. Ik heb er heel veel zin in, maar het is wel moeilijk omdat ik hier heel veel vrienden heb en ik iedereen binnen de club heel graag mag.”

Wieffer geeft toe dat het ‘een jongensdroom’ is om te gaan spelen in de Premier League. “Ook een beetje de manier waarop, natuurlijk. Ik zat eerst bij FC Twente, toen ging ik naar Excelsior. Dat je dan eigenlijk zó snel naar de Premier League kan gaan, dan is het de bedoeling om het daar ook te gaan laten zien.”

“Dat is een jongensdroom, natuurlijk. Met name ook dat je dan in die grote stadions voor zoveel mensen gaat spelen. Ik heb er heel veel zin in.” De negenvoudig international van het Nederlands elftal stond in de winter in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid, maar kiest dus voor een overstap naar de zuidkust van Engeland.

De keuze voor the Seagulls, die afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Premier League eindigden, kwam voor veel mensen enigszins als een verrassing. Wieffer legt uit waarom hij specifiek voor Brighton kiest. “Nou, sowieso de kans op speeltijd. Ze hebben de afgelopen jaren heel veel spelers veel beter gemaakt en de plek om te wonen is in Engeland vrij goed. Het is ook wel fijn dat je een paar jongens al kent.”

Zo vertrok Yankuba Minteh eerder deze zomer voor 35 miljoen euro naar Brighton, terwijl ook Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke onder contract staan in het American Express Community Stadium. “Niet dat dat per se mijn keuze beïnvloedt, maar is natuurlijk wel makkelijker”, zegt Wieffer.

“En Brighton volgt me al heel erg lang. Ik denk dat ze me al anderhalf jaar volgen, dus ze weten heel goed wie ik ben en dat dat echt bij hun past. Als je al deze dingen bij elkaar optelt, denk ik dat dit de beste keuze voor mij is.” De spelverdeler vertrekt bij Feyenoord als de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis. Wieffer werd in de zomer van 2022 voor slechts 575.000 euro overgenomen van stadgenoot Excelsior.

Na een moeizaam begin – hij raakte in de voorbereiding al snel geblesseerd aan zijn enkel – wist Wieffer zich na de winterstop van 2022/23 in de basis te spelen, om er nooit meer uit te verdwijnen. De middenvelder kwam uiteindelijk tot 79 optredens namens Feyenoord, bij wie hij de landstitel en beker won.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties