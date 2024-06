Matija Sarkic, doelman van Millwall en Montenegro, plotseling overleden

Matija Sarkic, doelman van Millwall en het nationale elftal van Montenegro, is op 26-jarige leeftijd plotseling overleden. Dat treurige nieuws bevestigt de Engelse club zaterdagochtend via de officiële kanalen. Millwall doet verder geen mededelingen en geeft aan ‘volledig verwoest’ te zijn. Sarkic keepte vorige week nog een oefeninterland tegen België.

The Mirror meldt dat Sarkic in de nacht van vrijdag op zaterdag onwel is geworden in een appartement in Budva, waarna zijn vriendin de hulpdiensten inschakelde. Dat bleek echter te laat. De negenvoudig international genoot in Montenegro van zijn vakantie na een lang seizoen in het Championship.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

Via de clubwebsite reageert het ‘verwoeste’ Millwall in shock. “Millwall is compleet aangeslagen te melden dat Sarkic op 26-jarige leeftijd is overleden. Iedereen bij de club stuurt liefde en condoleances aan Matija’s familie en vrienden in deze immens verdrietige tijd. De club geeft op dit moment geen verder commentaar en vraagt om de privacy van Matija's familie te respecteren.”

Millwall betaalde vorig jaar 1,4 miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers om Sarkic naar The Den te halen. In zijn eerste seizoen namens the Lions kwam de sluitpost 33 keer in actie. Daarin hield Sarkic twaalf keer de nul. Sarkic lag nog voor meerdere jaren vast bij Millwall.

Sarkic, geboren in het Engelse Grimsby, keepte sinds 2019 zijn interlands voor het nationale elftal van Montenegro. Op 5 juni 2024 stond hij nog negentig minuten onder de lat tegen België, dat met 2-0 te sterk was. Sarkic zou uiteindelijk slechts negen interlands spelen.

Voetbalwereld reageert geschokt

Via Instagram laat Stefan Savic, landgenoot en verdediger van Atlético Madrid, direct van zich horen. “Rust zacht mijn broeder.” Bosschenaar Justin Hubner, die met Sarkis samenspeelde bij Wolverhampton, laat van zich horen onder de foto van Millwall. Zian Flemming reageert via zijn Instagram Story.

“Ongelooflijk”, schrijft de Amsterdamse sterspeler van Millwall, begeleid door emoticons van een roos en een hartje. Flemming speelde in het afgelopen seizoen wekelijks samen met Sarkic, van wie hij nu plotseling afscheid moet nemen.

