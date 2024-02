Matig Feyenoord boekt zwaarbevochten zege bij AZ, maar ziet Bijlow uitvallen

Feyenoord heeft een spannende topper met AZ dankzij een treffer van Mats Wieffer winnend besloten: 0-1. De sterk spelende Alkmaarders oogden een stuk scherper dan de Rotterdammers en creëerden ook de nodige kansen, maar kwamen niet tot scoren. Een flinke smet op de middag voor Feyenoord was het wéér geblesseerd uitvallen van Justin Bijlow.

Arne Slot koos in zijn basisopstelling verrassenderwijs voor Ramiz Zerrouki. De Algerijn kreeg de voorkeur boven de van de Afrika Cup teruggekeerde Yankuba Minteh, waardoor de tevens teruggekeerde Calvin Stengs op de rechterflank begon. Maartens Martens koos bij AZ voor basisdebutant Jayden Addai, terwijl Alexandre Penetra op linksback de positie van de geschorste Denso Kasius innam.

Feyenoord pakte al vroeg de voorsprong in het AFAS Stadion. Na een variant uit een vrije trap schoot Quinten Timber op goal. De middenvelder trof de paal, waarna Wieffer er in de rebound als de kippen bij was om de bal binnen te schuiven: 0-1. Na de openingstreffer nam het sterke AZ de touwtjes stevig in handen.

Zo kwam Feyenoord met de schrik vrij toen Bijlow plots ver uit zijn doel kwam en omspeeld werd door Pavlidis. Niemand aan AZ-kant kon de voorzet van de Griek echter binnentikken. Enkele minuten later kreeg AZ opnieuw een goede kans op de gelijkmaker.

Penetra stuurde met een schitterende diepe bal Pavlidis weg. Het schot van de clubtopscorer ging hard voorlangs, waar een balende Ruben van Bommel liever had gezien dat de Griek de bal op hem breed legde.

Ook Dani de Wit was dicht bij de gelijkmaker. De aanvallende middenvelder nam de bal met de borst aan en volleerde met links, maar Bijlow zat er in de korte hoek knap bij. Een van richting veranderd schot van Møller Wolfe vloog bovendien maar nauwelijks over het doel van Bijlow.

Nog voor het halfuur kreeg AZ wéér een goede kans, ditmaal de grootste van de wedstrijd. Na een vollopende aanval gaf Møller Wolfe de bal voor, maar Pavlidis kopte van dichtbij onbegrijpelijk ver naast.

Het dieptepunt van de wedstrijd volgde kort voor rust. De camera's van ESPN wendden zich plots naar Bijlow. Die al hinkelend naar de zijkant schreeuwde om vervanging Al snel plofte de doelman, die direct voelde dat er iets niet goed was, neer op de grasmat. De sluitpost verliet in tranen het veld en werd vervangen door Timon Wellenreuther.

De tweede helft was een stuk minder sprankelend. Een fel AZ had zeker nog wel het veldoverwicht in het tweede bedrijf, maar vertaalde dat niet in de uitgespeelde kansen, zoals in de eerste helft het geval was.

Een afstandsschotje van Jordy Clasie en een poging van Quilindschy Hartman was een schraal hoogtepuntje in een wat tammere tweede helft. Ook een Alkmaars slotoffensief leverde niks op. Pavlidis was richting het eind van de wedstrijd nog het dichtst bij de gelijkmaker.

Na een scrimmage uit een corner kwam de bal voor zijn voeten, maar Wellenreuther had een antwoord paraat. Dat had de Duitse doelman ook op een schot van invaller en kersvers AZ’er Lequincio Zeefuik. Feyenoord hield echter stand en boekte zo een belangrijke zege in de strijd om de eerste twee plekken, daar PSV op bezoek bij Ajax (1-1) twee punten liet liggen. Zo krimpt het gat tussen Feyenoord en PSV naar 10 punten.

