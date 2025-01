De finale van de Spaanse Supercopa tussen FC Barcelona en Real Madrid is heerlijk van start gegaan. Na ruim twintig minuten spelen stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord door doelpunten van Kylian Mbappé en Lamine Yamal. Ook ontstond er na elf minuten een groot fluitconcert, toen Joan Laporta in beeld werd gebracht op de grote schermen in het stadion. Intussen is Barcelona nog voor rust uitgelopen naar een 1-4 voorsprong.

De president van FC Barcelona is bij de fans van Real Madrid sowieso niet geliefd, maar ook steeds meer fans van zijn eigen club keren zich tegen hem. Het is dan ook onduidelijk welke fans precies meefloten, maar vermoedelijk gaat het om aanhangers van beide ploegen.

Laporta is onder de eigen aanhang steeds minder geliefd. Een grote oppositiegroep bij Barça eiste vorige week zijn aftreden, vanwege de toenemende chaos bij de club. De oppositiegroep is van mening dat Laporta de aanstichter is van de onrust.

Hem wordt namelijk meerdere dingen verweten. De manier waarop recent de nieuwe deal met Nike tot stand kwam, de nalatigheid bij het (niet kunnen) inschrijven van Olmo en Víctor en deals met bedrijven uit landen waarmee geen deals gesloten zouden worden, werden onder meer opgevoerd als redenen om het vertrek van Laporta en zijn mede-bestuursleden te eisen.

Van de president werd gevraagd om ontslag te nemen 'om plaats te maken voor een nieuw tijdperk met een nieuwe manier van managen en mensen die over de capaciteiten beschikken die nodig zijn om leven en kracht te geven aan een entiteit die behoefte heeft aan verandering en professioneel management'.