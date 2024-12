De marktwaarde van Johan Bakayoko is samen met die van Brian Brobbey de afgelopen periode het hardst gedaald, zo blijkt uit een update van Transfermarkt. De 21-jarige rechtsbuiten van PSV gaat van 45 naar 40 miljoen euro. Ook onder anderen Jerdy Schouten en Joey Veerman zien hun marktwaarde dalen.

Bakayoko, dit seizoen tot dusver goed voor 6 doelpunten en 3 assists in 21 wedstrijden, blijft wel de duurste PSV’er in de selectie. Schouten en Veerman, die beiden drie miljoen euro dalen, vertegenwoordigen nog een marktwaarde van 32 miljoen euro.

Hun lange afwezigheid vanwege een blessure ligt hier vermoedelijk aan ten grondslag. Hirving Lozano, die in januari naar San Diego FC in de MLS vertrekt, is drie miljoen euro minder waard geworden en zou nu voor twaalf miljoen euro op te pikken zijn.

Isaac Babadi ziet zijn marktwaarde met twee miljoen euro dalen. Het talent (19) van de Eindhovenaren is volgens Transfermarkt nog vier miljoen euro waard. Babadi kwam dit seizoen pas 68 minuten in actie voor de hoofdmacht van PSV, verdeeld over 6 wedstrijden.

De marktwaarde van Walter Benítez is met één miljoen euro gezakt naar twaalf miljoen euro. Luuk de Jong (nu 3 miljoen euro), Joël Drommel (2 miljoen euro) en Ivan Perisic (1,5 miljoen euro) dalen met 500.000 euro.

Stijgers

De marktwaarde van Ismael Saibari is de afgelopen periode met zeven miljoen euro toegenomen. De middenvelder van PSV stijgt na Anis Hadj Moussa het hardst van alle Eredivisie-spelers. Saibari zou nu 23 miljoen euro waard zijn.

Ricardo Pepi stijgt met zes miljoen euro naar achttien miljoen euro, Malik Tillman is na zijn verhoging van vijf miljoen euro nu dertig miljoen euro waard en Ryan Flamingo vertegenwoordigt nu een marktwaarde van zestien miljoen euro. De centrale verdediger is met vier miljoen euro gestegen.

Ook de marktwaarde van Noa Lang gaat omhoog. De dribbelaar stijgt met twee miljoen euro en is nu twintig miljoen euro waard. Ook Matteo Dams (omhoog met 1,5 miljoen euro naar vijf miljoen euro) en Richard Ledezma (omhoog met 500.000 euro naar drie miljoen euro) stijgen.