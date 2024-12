Marktwaarde Anis Hadj Moussa stijgt het hardst van alle Eredivisie-spelers: zoveel is Feyenoord-smaakmaker nu waard

De marktwaarde van Anis Hadj Moussa is van alle spelers in de Eredivisie de afgelopen periode het hardst gestegen. Dat blijkt uit een update van Transfermarkt. De 22-jarige Feyenoorder was tot voorheen twee miljoen euro waard, maar stijgt na zijn uitstekende optredens in de Champions League naar twaalf miljoen euro.

Hadj Moussa maakte de afgelopen periode niet alleen in de Champions League indruk. Ook in de Eredivisie liet de drievoudig international zien over de nodige kwaliteiten te beschikken. De teller staat dit seizoen op 6 doelpunten en 2 assists in 850 speelminuten, verdeeld over 17 wedstrijden.

Hadj Moussa is niet de enige Feyenoorder die in waarde is gestegen. Ook Antoni Milambo, Ibrahim Osman, Givairo Read, Igor Paixão, In-beom Hwang, Hugo Bueno, Gjivai Zechiël en Zepiqueno Redmond zijn volgens Transfermarkt meer waard geworden.

Dat Milambo in waarde is gestegen, is niet zo gek. Het toptalent van Feyenoord was al drie keer trefzeker in de Champions League en vertegenwoordigt nu een marktwaarde van zestien miljoen euro, waar dat eerst nog twaalf miljoen euro was. Osman stijgt ook van twaalf naar zestien miljoen euro. Read stijgt met 3,2 miljoen euro en is volgens Transfermarkt nu 4 miljoen euro waard.

Paixão, dit seizoen goed voor één goal en vier assists in de Champions League, gaat van veertien naar zeventien miljoen euro. Hwang en Bueno stijgen beiden twee miljoen euro en zijn nu respectievelijk twaalf en acht miljoen euro waard. Zechiël moet nu 3,5 miljoen euro kosten, terwijl jeugdexponent Redmond tegenwoordig 250.000 euro waard is.

Dalers

Waar veel Feyenoorders meer waard zijn geworden volgens Transfermarkt, zijn er ook verschillende spelers in waarde gedaald. Santiago Gimenez (nu 37 miljoen euro), Quinten Timber (32 miljoen euro), Calvin Stengs (12 miljoen euro) en Thomas Beelen (9 miljoen euro) zijn allemaal drie miljoen euro gedaald.

Justin Bijlow (6,5 miljoen euro) en Luka Ivanusec (6 miljoen euro) zijn twee miljoen euro minder waard geworden, terwijl Timon Wellenreuther (6 miljoen euro) en Bart Nieuwkoop (3 miljoen euro) één miljoen euro zakken. Gernot Trauner (3 miljoen euro) en Plamen Andreev (1,5 miljoen euro) zijn volgens Transfermarkt 500.000 euro minder waard geworden.