Mark van Bommel reageert op stelling dat hij 'heel goed' bij Feyenoord past

Hugo Borst zou Mark van Bommel in de toekomst graag bij Feyenoord aan het werk willen zien, zo geeft de journalist en schrijver zaterdag te kennen in De Eretribune. Van Bommel was aanwezig in het praatprogramma om onder meer NAC Breda - PSV te analyseren en ging direct in op de stelling van zijn tafelgenoot.

''Ik zie hem graag bij Feyenoord komen over een jaar of twee, want ik vind dat hij daar heel goed past'', legt Borst voor aan de voormalig speler en trainer van PSV, die momenteel niet aan een club verbonden is als oefenmeester.

''Ik heb één ding tegen de familie gezegd: je kijkt naar de club, maar ook naar de achterban'', haakt Van Bommel in. ''Ik heb het bij Antwerp meegemaakt. Wij speelden weliswaar in een stadion dat maar voor driekwart af was met een lelijke niet afgemaakte tribune.''

''Maar als de sfeer in zo'n stadion echt top is, en je hebt een speelwijze dat je de bal snel verovert en je krijgt het stadion mee, dan doet dat écht wat'', aldus de clubloze coach, die direct iets krijgt voorgelegd van presentator Jan Joost van Gangelen. ''Daarmee zeg je: Feyenoord is een optie.''

Van Bommel zegt niet volmondig 'ja', maar geeft wel toe dat Feyenoord een club is die hem boeit. ''Dat is wel een stadion waar het gek kan lopen.''

Van Gangelen heeft daar direct iets op te zeggen: 'Ik zie je eerder trainer worden bij Feyenoord dan bij Ajax.'' Van Bommel moet lachen om de opmerking van de presentator van de talkshow.

Van Bommel werd in het verleden door Willem van Hanegem al eens getipt als toekomstige coach van Feyenoord. De 47-jarige coach erkende vorige maand bij ESPN dat hij met verschillende clubs heeft gesproken, maar noemde toen niet specifiek de naam van Feyenoord.