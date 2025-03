Mark van Bommel bevestigt gesprek in dierenpark over nieuwe klus: 'Ik vond het…'

Mark van Bommel bevestigt in Rondo de belangstelling van NEC in zijn persoon. De clubloze trainer bracht donderdag een bezoek aan het kantoor van Marcel Boekhoorn, de grote investeerder achter de Nijmeegse club.

Van Bommel sprak in Ouwehands Dierenpark in Rhenen met Boekhoorn en Fred Rutten, adviseur van de Raad van Commissarissen bij NEC. De oud-middenvelder staat bovenaan de lijst met kandidaten om Rogier Meijer op te volgen als nieuwe trainer van de club.

"Fred heeft me gebeld vorige week en zei me dat hij en Marcel een idee hadden en of ik daarvoor openstond", bevestigt Van Bommel maandag aan tafel bij de voetbaltalkshow van Ziggo Sport.

Van Bommel kan zich een wijze les van zijn oud-zaakwaarnemer wijlen Mino Raiola herinneren. "Ik heb van Mino geleerd: altijd gaan praten. Altijd gaan luisteren, nooit spijt krijgen. Voor hetzelfde geld is het iets waar je heel enthousiast van wordt. Altijd gaan. Dus dat heb ik gedaan."

Van Bommel vond het 'een mooi gesprek'. "Fred en Marcel praten openlijk over de ideeën van de club. Ze staan er op dit moment niet zo heel goed voor." NEC bezet de dertiende plek in de Eredivisie, slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Van Bommel heeft nog geen definitief besluit genomen. "Nu zit ik op het punt dat je gaat nadenken wat je nu echt wil. Wil je weer in Nederland gaan werken, ga je dat doen? Ik heb wel het gevoel dat Marcel er écht wat van wil gaan maken. Er is zeker slagkracht, al ben je natuurlijk wel gebonden aan de regels van Financial Fair Play."

Er zal snel een beslissing van de oud-PSV'er volgen. "Je moet wel eerlijk zijn naar de club en de club moet eerlijk zijn naar mij. Dit kan je niet een maand laten duren. Ik heb het in beraad. Waar het om gaat? Wat is er mogelijk? Welke staf kan je meenemen? Waar wil de club naartoe? Wat vind je van de selectie?"