Mario Been reageert in Goedemorgen Eredivisie op compliment van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne keek onlangs kort terug op zijn beginjaren als speler van KRC Genk. De Belgische middenvelder zou in die tijd veel te hebben geleerd van Mario Been, tussen 2011 en 2014 verbonden aan De Smurfen.

''Er waren veel matches met hoge scores. We hebben offensief heel veel geleerd bij hem, en progressief heeft hij mij beter kunnen laten worden als speler. Het jaar daarna ben ik vertrokken en heb ik carrière gemaakt. Dus dat is zeker positief'', keek De Bruyne afgelopen week op een persconferentie terug op de samenwerking met Been in Genk.

''Dat zijn mooie woorden'', zo reageert Been, die direct het karakter van De Bruyne typeert. ''Hij was heel erg eigenwijs, maar ook zó goed. Rechts en links zag ik absoluut geen verschil bij hem'', zo klinkt het in Goedemorgen Eredivisie.

''Hij was eigenwijs, waardoor ik hem wel leuk vond. Dat schijn ik ook geweest te zijn als voetballer. Hij kwam ook naar mij toe als we krachttraining deden. 'Trainer, wil je dat ik goed speel zaterdag?' 'Nou, dat zou wel lekker zijn, Kev' De Bruyne gaf Been toen direct dringend advies. 'Dan moet je mij geen krachttraining laten doen'''

''Ik zei toen: 'Weet je wat je doet? Ga in dat krachtcentrum zitten en doe maar net alsof. Maar je wordt er beter van als je dat doet'. De Bruyne hechtte weinig waarde aan de woorden van Been: 'Nee, nee, nee, trainer. Ik niet. Maar als ik hem nu ziet... Hij heeft zulke schouders en zulke benen. Dus hij zal in Engeland ongetwijfeld fit zijn geworden. Maar zo was hij.''

''Hij wilde alleen maar voetballen. Maar het was ook een genot om met hem te werken'', sluit Been zijn terugblik op zijn periode in Genk af.

De Bruyne ruilde Genk in 2012 in voor Chelsea, waar hij nooit wist door te breken. Via Werder Bremen en VfL Wolfsburg belandde de middenvelder bij Manchester City, waar hij al jaren een bepalende speler is in het elftal van manager Pep Guardiola.