Mario Been ergert zich aan één speler van Feyenoord: 'Hij kan het niveau niet aan'

Mario Been en Danny Koevermans zijn niet te spreken over het optreden van de vleugelspitsen van Feyenoord in het Eredivisie-duel met NAC Breda. Het analistenduo van ESPN laat na afloop van de 2-0 overwinning weten dat het bij vrijwel alle buitenspelers ontbreekt aan zelfvertrouwen. Zeker Anis Hadj Moussa kan Been niet bekoren.

Feyenoord pakte zondagmiddag de tweede Eredivisie-zege van het seizoen. De ploeg van trainer Brian Priske sprankelde niet, maar kwam ook niet echt in de problemen tegen NAC Breda: 2-0. Ayase Ueda, die de ogenschijnlijk ernstig geblesseerde Santiago Gimenez verving, en Quinten Timber verzorgden de Rotterdamse doelpuntenproductie.

Ook de analytici laten voor de camera van ESPN weten dat het allerminst overtuigend was, en dat er bij Feyenoord vooral ruimte voor verbetering ligt op de vleugels. Igor Paixão en Ibrahim Osman waren de basisspelers, die in de tweede helft werden vervangen door respectievelijk Luka Ivanusec en Hadj Moussa.

“Bij Ivanusec kom je terug op het woordje ‘vertrouwen’. Als je niet barst van het vertrouwen en in een elftal komt dat niet draait... Hij heeft goede dingen laten zien, maar tegen NAC liep het van geen kant. Hij ging mee in de malaise.”

Koevermans sluit zich aan bij zijn collega. “Zijn hele lichaamstaal straalt nul vertrouwen uit. Het komt er niet uit. En dan heeft hij ook nog eens geen basisplaats, dus dat helpt allemaal niet.”

Hoewel Osman, los van zijn snelheid, ook niet overtuigend overkomt op Been, is Hadj Moussa in de ogen van de analist duidelijk de minste van het kwartet. “Hadj Moussa doet het leuk bij Vitesse, maar waarom haalt Feyenoord hem zo snel? We zien hem een paar keer leuke dingen doen en hup: die halen we.”

Je merkt dat dit ook wel een te hoog niveau voor hem is. Of de druk is te groot. Hij doet nu niet de dingen die hij bij Vitesse wel deed. Ik erger me, ja. Hij doet zes scharen, en daarna speelt hij de bal terug. Dat schiet allemaal niet op”, aldus Been.